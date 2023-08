Stovky nových bytů v Ostravici a odpor starousedlíků. ‚Přitom svoje pozemky prodávali,‘ namítá starostka

V Ostravici na Frýdecko-Místecku se v posledních letech staví. Do budoucna má v obci vzniknout více než 500 bytových jednotek. Většinou jde o rekreační stavby a domy s apartmánovými byty. Ostravice má přitom necelých 2500 obyvatel. A k tomu asi 1300 chat. Místním se přibývající výstavba nelíbí. Ostravice 11:36 20. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba rodinného domu | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Zatím není jasné, kolik lidí bude v Ostravici ve stovkách nových bytů bydlet nastálo. Nároky na infrastrukturu v každém případě budou větší, obává se starostka Pavlína Stankayová (KDU-ČSL).

V Ostravici natáčel reportér František Kuča

„Vzrostou náklady na komunikace, na opravy, na zimní údržbu, na odpady, na místa ve školce a ve škole,“ říká.

Mnoho možností, jak developery omezit, obec nemá. Navzdory kritice, která se teď od místních ozývá, právě starousedlíci v minulosti své pozemky prodali. A výstavba je v územním plánu obce schválená více než deset let.

„Jsou to stavební parcely, takže oni nic neporušují. A pokud dodržují stavební zákon, tak nebrání nic tomu, aby to vybudovali,“ vysvětluje starostka.

Příspěvek investorů

V poslední změně územního plánu zastupitelé Ostravice snížili povolenou zastavěnost parcel na 40 procent. A snaží se investory přimět k tomu, aby na rozvoj obce přispěli. Za každý zastavěný čtvereční metr zaplatí do rozpočtu určitou částku, nebo vybudují například příjezdové cesty, potřebné sítě nebo kanalizaci. Ty pak darují obci.

Dodržení zásad je pro investory dobrovolné. Podle jednatele společnosti S-O-D Holding Františka Doležala je ale podobná praxe běžná.

„Samozřejmě nás to stojí peníze, ale přijde mi to fér. Myslím, že ty obce by z toho měly něco mít, protože dnes je spousta projektů, které jsou čistě rekreační, a z toho obec nemá nic,“ dodává František Doležal.

Podobné zásady pro spolupráci s investory už v minulosti zavedli v nedaleké Čeladné nebo Bílé.