Ostravská huť Liberty posunula zaměstnancům návrat do práce, vrátí se mají na začátek prázdnin

Většina zaměstnanců ostravské huti Liberty se do práce do konce června nevrátí. Huť prodloužila režim, ve kterém vyplácí zaměstnancům v uzavřených provozech po většinu času jenom 70 procent mzdy. Firma to zdůvodnila cenovou politikou konkurence a snížením nákladů v období restrukturalizace.

Ostrava 7:38 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít