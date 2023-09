Ostravská univerzita začala přijímat přihlášky na nově otevřenou zubařinu. Očekává ‚obrovský‘ zájem

Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU) začala ve čtvrtek přijímat přihlášky zájemců o nový studijní program Zubní lékařství. Hlásit se mohou následující měsíc. Uvedl to děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar. Akreditaci fakulta od Rady Národního akreditačního úřadu (NAÚ) získala před týdnem, a to na dobu tří let. Škola už tehdy avizovala, že je připravena zahájit výuku letos na podzim.

Ostrava 19:17 14. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít