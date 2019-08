Přijímačky bez zájemců o medicínu? Akreditační úřad zahájí řízení s Ostravskou univerzitou

Ostravské univerzitě hrozí, že nebude moct přijímat studenty do oboru všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Rada Národního akreditačního úřadu ve čtvrtek rozhodla, že zahájí správní řízení k omezení akreditace tohoto magisterského studijního programu. Důvodem jsou pochybení v přijímacích zkouškách, která zjistila kontrola Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Rektor univerzity Jan Lata s tím nesouhlasí. Ostrava 22:52 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravská univerzita | Foto: František Tichý

Akreditační úřad podle čtvrtečního rozhodnutí rady zkontroluje kvůli pochybení z minulosti také přijímací řízení do všech studijních programů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a do vybraných oborů na ostatních fakultách školy, vyplývá z rozhodnutí rady.

Ostravská univerzita musí nyní podle místopředsedy rady Ivana Barančíka počkat na doručení rozhodnutí správního řízení a pak se proti němu bude mít možnost odvolat.

Zprávy o možných manipulacích při přijímacím řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se v médiích objevily loni. Na fakultu podle nich byli přijati studenti, kteří nesplnili podmínky. NAÚ posléze začal dění prověřovat a na základě zjištěných nedostatků jeho komise doporučila v červnu Radě NAÚ zahájit řízení o omezení akreditace oboru všeobecné lékařství.

„Kontrola šla devět let do minulosti pozpátku a skutečně se v jednotlivých letech objevovaly vlastní aplikace a výklady přijímacího řízení, které nepovažujeme v souladu se zákonem,“ popsal Radiožurnálu Barančík.

Rektor univerzity Jan Lata nevidí důvod k omezování přijímání studentů. Škola už podle něj nedostatky v přijímacím řízení odstranila. „Jsem si jist, že jsme udělali vše, co se udělat dalo, aby se situace neopakovala,“ řekl. Pochybení označil za morálně-etický problém, kvůli kterému navrhne akademickému senátu odvolání děkana Arnošta Martínka.

Podle Barančíka by bylo možné programu akreditaci i odebrat, ale v případě všeobecného lékařství v Ostravě by to nemělo smysl, protože mu platnost akreditace stejně příští rok vyprší. Stávající studenti budou moct obor dostudovat, nové uchazeče ale do něj fakulta případně nebude moct přijímat.

Barančík zároveň upozornil, že fakulta už má pro nadcházející akademický rok přijaté nové uchazeče. Rada proto zároveň bude chtít, aby ji fakulta do konce října informovala o tom, jak vypadalo přijímací řízení na rok 2019/2020. Do konce září má pak prokázat, jaká opatření přijala v návaznosti na zjištěná pochybení z minulosti.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Ke studiu medicíny se na ni ročně hlásí přes tisíc zájemců. V loňském roce fakulta zahájila výuku v angličtině, díky čemuž se otevřela i zahraničním studentům.

V akademickém roce 2018/2019 úspěšně ukončilo studium oboru všeobecného lékařství 64 studentů. Letos by mělo ke studiu nastoupit dosud nejvíc mediků, celkem 134.