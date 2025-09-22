‚Ostravsko je strašně odolné,‘ říká ředitel krizového centra. Za lidmi vyjíždí i do terénu
Lidé v psychické krizi si na Ostravsku čím dál víc říkají o pomoc. Potvrzují to statistiky interventů z Krizového centra, na nonstop linku Krizového centra Ostrava volá třikrát víc lidí než před deseti lety. Podle nich je to ale dobře, protože si lidé uvědomují, že na psychickém zdraví záleží.
Ředitel krizového centra David Tichý říká, že na překonávání potíží jsou místní lidé trénovaní.
„Myslím si, že Ostravsko je strašně odolné. Tady jsou lidé, kteří zažili mnoho krizí, i co se týká práce, momentálně těžkého průmyslu. Samozřejmě každého z nás individuální krize zasáhne, ale myslím si, že tam někde vevnitř máme po těch generacích zakotvenou odolnost. Z toho pracujeme,“ myslí si Tichý.
Primář beskydského centra duševního zdraví Michal Raška doplňuje, že s terénními týmy vyrážejí i za lidmi, kteří by si sami o pomoc neřekli. „Často propadají na sociální dno kvůli tomu, že nemají práci, případně nemají dobré vztahy a jsou sami nebo jsou v podmínkách, které nejsou jednoduché. Takže jsme i terénní péče,“ popisuje.
Že s narušeným duševním zdravím souvisí i sociální problémy, typicky neschopnost udržet si bydlení, ví i vedoucí sociálního odboru ostravského magistrátu Zdeněk Živčák.
„Když člověk nemá kde složit hlavu, má smlouvu na měsíc, na dva, tak pro něj to zdraví není prioritní. Když bydlí, má potom čas na jiné věci, řešení, ať už rodinných vztahů, řešení dluhů, zaměstnání, a opraví to zdraví,“ vysvětluje.
Proto je nabídka psychologické pomoci v Ostravě už druhým rokem součástí sociální práce. Město letos navýšilo příspěvek na provoz neziskových organizací, jako je krizové centrum na 30 milionů korun. Spočítali si, že investice do duševního zdraví obyvatel se vyplatí.