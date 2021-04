Jak využít plochy nad uzavřenými doly na Karvinsku? Plány počítají s cyklostezkou i solárními panely

Důl Lazy, Důl ČSA, Důl Darkov. To jsou některé z šachet na Karvinsku, kde už těžba uhlí skončila. Kromě postupného zasypání jam se řeší další otázka. Co s pozemky na povrchu? V nejbližší době by tak měly vzniknout konkrétní plány nového využití důlních areálů. Ostrava 10:17 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalé doly budou zčásti dál sloužit energetice, na jejich plochách mohou vyrůst solární panely i tepelná čerpadla | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kvůli těžbě nakloněný kostel v karvinské části Doly. Jedno z možných budoucích center turistiky.

Moravskoslezský kraj řeší, co s plochami uzavřených dolů na Karvinsku.

„Chtěli bychom tu udělat průnik cyklostezek. Pro pěší pak energostezku, která kopíruje energovod, tedy potrubí, kterým proudí teplá voda do měst,“ popsal plány do budoucna už dříve Lukáš Adámek za Moravskoslezský kraj.

Zájem mají ale také obce, můžou se přihlásit soukromí investoři. První plány s možnostmi nového využití dolů na povrchu budou hotové ještě letos. Musí se to celé stihnout, než se doly zasypou.

„Uvažováno je reálně s termínem ukončení likvidace hlavních důlních děl do konce roku 2025. Plány by ale měly být známy dříve, abychom nelikvidovali něco, co bude v těchto projektech upotřebitelné. Probíhá zadání projektových vizí využití areálu k jiným účelům. Zpracovány by měly být do konce roku a měly by nastínit, v jaké konkrétní podobě půjde areál využít,“ dodává Josef Lazárek, ředitel závodu Darkov podniku Diamo.

Solární panely

Bývalé doly budou zčásti dál sloužit energetice. Diamo si ponechá využití důlních plynů. Možná jsou hloubková tepelná čerpadla anebo plochy pro solární panely.

„Diamo by rozhodně chtělo pokračovat v areálech, kde ta využitelnost je, v budování plynových jam. Zároveň využít tepelného spádu na jámách, pokud to bude možné. Necháme zpracovat studie využitelnosti i pro tyto účely. 150 hektarů je také využitelné pro fotovoltaické kanály, ale netvrdím, že na těchto celých plochách budou. Pro vybudování fotovoltaickch tepláren ale vhodné jsou,“ doplňuje Lazárek.

Důlní plochy můžou využít i firmy, které by tak mohly změnit postavení Karvinska jako okresu s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v celé republice. Existuje i rozsáhlý krajský projekt začínající obnovy pohornické krajiny, do kterého se teď zapojilo i Diamo.