Konec programu na zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku? Nejvyšší správní soud zrušil některé části

Soud vyhověl kasační stížnosti člověka, který žije v ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku, který vydalo ministerstvo životního prostředí v dubnu 2016, podle muže nedával dostatečné záruky, že znečištění na Ostravsku klesne nejpozději do roku 2020 na přípustné hodnoty.

Více než dvojnásobně překročené limity. Části Moravskoslezského kraje trápí smog Číst článek

Muž se nejprve neúspěšně obrátil na Městský soud v Praze. Nejvyšší správní soud (NSS) verdikt zvrátil a pisateli stížnosti z velké části vyhověl. Soud poukázal na dlouhodobé překračování imisních limitů na Ostravsku.

Povinnost vydat program zlepšování kvality ovzduší vznikla ministerstvu v roce 2014. NSS prozkoumal právní úpravu, judikaturu Soudního dvora EU i zahraniční praxi a dospěl k závěru, že ministerstvo povinnost splnilo nedostatečně. Program sice zahrnuje většinu myslitelných opatření, zároveň však počítá s tím, že kýženého stavu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se do roku 2020 uskuteční všechna opatření.

Nízkoemisní zóny, záchytná parkoviště

Jediná v Česku. Aplikace SmogAlarm nově sama upozorní na špatný stav ovzduší Číst článek

Přitom jen část programu má závaznou povahu - konkrétně ta, která ukládá úřadům, jak mají postupovat při zpřísňování povolení k provozu průmyslových zdrojů znečištění. NSS tuto část ponechal v platnosti. V oblasti dopravy a lokálního vytápění ovšem program počítal s řadou opatření, jejichž provedení mělo být úkolem krajů a obcí. Šlo třeba o zavádění nízkoemisních zón a budování záchytných parkovišť. Realizace ale nebyla právně závazná.

Ministerstvo nemá pravomoc prostřednictvím programu ukládat povinnosti samosprávám. „Tím přísněji jsme museli hodnotit, zda ministerstvo důsledně využilo alespoň těch omezených prostředků, které mu zákon k dosažení cíle předpokládaného evropskou směrnicí skýtal," řekl předseda senátu Tomáš Langášek.

Vyčíslení, časový plán

Program podle NSS postrádá dvě náležitosti, bez nichž zůstane pravděpodobně neúčinný. První z nich bylo vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření, aby je bylo možné vzájemně porovnat a stanovit, která mají díky větší účinnosti také vyšší prioritu.

Moravskoslezský kraj trápí smog. Na Třinecku musí podniky omezovat výrobu Číst článek

Za druhé NSS ministerstvu vytkl, že nesestavilo časový plán provádění jednotlivých opatření tak, aby bylo možné průběžně kontrolovat jejich plnění. Ve stávající podobě by účinnost programu nebylo možné objektivně hodnotit dříve než v roce 2020, což NSS označil za „čekání na Godota".

„Pokud by se v budoucnu ukázalo, že program není ani po požadovaném doplnění schopen plnit svou úlohu, musely by z toho správní soudy vyvodit důsledky. Nelze vyloučit, že bychom se například obrátili na Soudní dvůr EU s předběžnou otázkou, abychom následně zhodnotili, zda je vůbec stávající česká úprava v souladu s tou evropskou. V tuto chvíli by to však bylo předčasné," uvedl Langášek.