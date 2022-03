Ostřelování jaderné elektrárny signalizuje, že Rusové jsou ochotní jít až na hranu, míní komentátor

Rusové se podle komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka snaží srazit Ukrajinu na kolena, donutit ji k bezpodmínečné kapitulaci a zmocnit se celého území. „Rád bych věřil, že ostřelování jaderné elektrárny v Záporoží byl omyl, ale to, co se děje v posledních hodinách a dnech na Ukrajině mě utvrzuje v myšlence, že je to spíš součást většího plánu,“ konstatuje Slezák. Praha 12:52 6. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záznam sledovací kamery ukazuje, jak světlice přistává v Záporožské jaderné elektrárně během ostřelování v Enerhodaru | Zdroj: Reuters

Prostředkem k dosažení tohoto cíle má být Rusům stále nemilosrdnější vedení války. To přitom může zahrnovat i tak chladně promyšlený kalkul, jako je útok na elektrárnu způsobem, aby nedošlo k napáchání neodčinitelných škod.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Milana Slezáka

„Vyšlou tak důležitý signál jak ukrajinské vládě, tak světu, že jsou v tomto konfliktu ochotní jít až na samu hranu. Může to být pokusný balónek vypuštěný Západu,“ uvažuje komentátor.

Slezák ale také upozorňuje, že zatím Západ vychází jen z ukrajinské verze událostí. A ta se doposud ne vždy beze zbytku potvrdila.

Reakce musí být ostrá

Reakce vůči Rusku nicméně musí být tak či tak velice ostrá, byť pravděpodobně nelze očekávat žádné akce nad úroveň ostrého odsouzení a uvalení dalších sankcí, myslí si komentátor.

Lžete sám sobě, řekl Macron Putinovi. Ruský prezident trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci Číst článek

Pokud jde o pokus francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jednat s ruským protějškem Vladimirem Putinem, shrnuje ho Milan Slezák okřídlenou větou: „Chtěli jsme to udělat co nejlépe, ale dopadlo to jako vždy.“

Macron totiž ničemu nepomohl, jen uposlechl Putinovo volání po rozhovoru a zřejmě se nechal využít. „Putin ukázal, že sice může se Západem jednat, protože to ho nic nestojí, ale že si na Ukrajině stejně bude dělat, co chce,“ uzavírá.