Ostrov na Karlovarsku prodlužuje úspěšný program podpory lékařů. Mohou dostat až půl milionu

Ostrov na Karlovarsku pokračuje v podpoře stávajících i nových lékařů. Peníze můžou použít třeba na nákup nového zařízení. V letošním roce mělo město v rozpočtu na program vyčleněné dva miliony korun, které už jsou téměř vyčerpané.

Měření tlaku

V programu podpory lékařů bude město pokračovat i v roce 2026 (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Zájem o podporu je podle starosty Pavla Čekana z hnutí Místní velký. „Na posledním jednání rady jsme schvalovali další příspěvek na vybavení pro dětskou lékařku ve výši 250 000 korun,“ popisuje.

Kemp mediků láká do Pelhřimova mladé lékaře. ‚Jsem nadšený,‘ chválí si student, který se ho účastní

„Program máme nastavený tak, že část jde na vybavení ordinací, část na podporu nově příchozích lékařů a část jde na stipendia pro lékaře,“ říká.

Letos mělo město v rozpočtu na program vyčleněné dva miliony korun. „Musím kvitovat, že lékaři to využívají jenom na to potřebné. Ne vždy také využívají maximální možné částky, což je na vybavení zhruba 500 000 korun v roce,“ upozorňuje starosta.

V programu bude město pokračovat i v příštím roce. 

