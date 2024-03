Osud Ukrajiny připomíná, jak klíčové bylo stát se součástí NATO, řekl Pavel k výročí vstupu

Osud Ukrajiny připomíná, jak klíčové před čtvrt stoletím bylo, že se Česko spolu s dalšími zeměmi dokázalo chopit příležitosti a dovést k cíli svou integraci do Severoatlantické aliance (NATO). Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná na Pražském hradě u příležitosti úterního 25. výročí vstupu ČR do NATO, to uvedl prezident Petr Pavel.

