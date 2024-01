Drony nejsou stříbrná kulka, která všechno vyřeší, ve válce na Ukrajině ale hrají prim, říká analytik Foltýn

Během pěti týdnů Češi vybrali 50 milionů korun ve sbírce, jejímž cílem je vybrat celkem 100 milionů na 10 000 dronů s kamerou pro ukrajinskou armádu. Za projektem stojí spolek Skupina D, který je složený z vojáků, z členů aktivních záloh i z neziskového sektoru. „Drony jsou mimořádně důležitým systémem, který teď na bojišti hraje prim,“ řekl pro Radiožurnál člen skupiny a Vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn. Rozhovor Praha 12:00 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják umísťující FPV dron | Foto: stringer | Zdroj: Reuters

Padesát milionů jste vybrali v podstatě za pět týdnů. Čekal jste, že to půjde takto rychle?

Nečekali jsme, že to bude tak rychle, protože součástí té aktivity je i poměrně velké množství výhrůžek a hejtů v e-mailech, na internetu a podobně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Spojenci budou připraveni bránit připravené spojence. Nákupem stíhaček F-35 zdroje na obranu naopak šetříme, míní Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Člověk má z toho dojem, že lidé jsou proti. Ve skutečnosti je to ale naprostá menšina a většina chápe, že Ukrajincům je potřeba pomoct, což se projevilo v rychlosti té sbírky.

Proč vybíráte peníze na drony a proč zrovna na tento typ?

Protože bojiště se mění a mění se poměrně velmi rychle. V opotřebovací fázi války, která tvoří většinu konfliktu na Ukrajině, kdy jde o průmyslové množství munice a zbraní, které na bojiště dodáte, nejvíce zabíjelo dělostřelectvo a dělostřelecké systémy.

Padesát milionů od patnácti tisíc lidí. Česká sbírka na drony je v polovině, část už jich létá na Ukrajině Číst článek

Aktuálně se to mění a u některých útvarů už více než polovinu vojáků zabíjí drony. A už to bude jenom čím dál horší. To znamená, že drony v tento okamžik nejsou stříbrná kulka, která všechno vyřeší, ale jsou mimořádně důležitým systémem, který na bojišti hraje prim.

Na Ukrajinu už jste nějaké drony dodali. Máte nějakou zpětnou vazbu, reakci od Ukrajinců? Jak jsou spokojení?

Dodali jsme testovací šarži tak, abychom byli schopni případně doplnit nebo změnit technické parametry.

Nebude to moc potřeba, protože to české řešení se v tento okamžik ukazuje jako poměrně velmi dobré. Nicméně počítáme s tím, že během výroby se drony budou průběžně měnit. Mění se způsob elektronického boje, mění se frekvence, mění se způsoby rušení a tomu budou drony přizpůsobovány.

To znamená, nebude to 10 000 stejných dronů, budou neustále upgradeovány podle toho, jak se to na bojišti mění.

Kvůli útoku ruských dronů byl v noci opět vyhlášen na jihu a na východě Ukrajiny poplach. V jakém stavu konflikt podle vás teď je?

V tento okamžik jsou bohužel operačně aktivnější Rusové. Nejenom u Bachmutu a Avdijivky, ale i na dalších místech fronty neustále vyvíjejí poměrně velmi velký tlak.

‚Připravujeme se na budoucí válku.‘ Analytička o tom, proč armáda potřebuje supermoderní F-35 Číst článek

Ukrajinci jsou samozřejmě podstatně ohleduplnější k životům svých vojáků. V tento okamžik jsou v obraně a je potřeba si přiznat, že jsou plně závislí na tom, co jim dodají západní státy. Bez západní pomoci by Ukrajina těžko vyhrála. To znamená, závisí na nás.

S nástupem zimy opět Rusko zintenzivnilo útoky na infrastrukturu, byť můžeme mít dojem, že to není tak intenzivní jako v loňském roce. Co tím Rusko sleduje?

Útoky na energetickou infrastrukturu budou pokračovat i tuto zimu.

Rusko přece jenom má už podstatně menší počet raket, které je schopno vyrábět. Každopádně je spotřebovává rychleji, než je vyrábí. Proto je také závislé na tom, co mu dodávají Íránci nebo Severní Korea. Nicméně útoky na infrastrukturu pokračovat budou.

Co teď potřebují Ukrajinci nejvíc?

To je taková standardní otázka, kdy se očekává nějaké konkrétní technické řešení, nějaká zbraň, leopardy, F-16 a podobně. Oni potřebují vyvážený systém. Válku vám v opotřebovací fázi vždy vyhrává kombinace prostředků.

V tento okamžik jsou nejvíce potřeba systémy protivzdušné obrany. Pro letošní rok v momentě, kdy na jaře a v létě dojde k obnovení ofenzivních operací, samozřejmě potřebují nadále pokračovat v obrovských dodávkách dělostřelecké munice a i dronů, o kterých se dneska bavíme.

Výhrůžkami Vetchému se zabývá policie. Herec se angažuje ve sbírce peněz na pomoc Ukrajině Číst článek

Ještě jiné téma. V pondělí byl definitivně potvrzen nákup stíhaček F-35 pro letectvo Armády České republiky. Byla toto skutečně jediná cesta, jak efektivně ochránit naše nebe, ale zároveň i nebe aliančních partnerů? Mluvilo se i o nových verzích gripenů. Je F-35 za tu cenu úplně v pořádku?

Za mě je F-35 v pořádku nejenom kvůli technickým parametrům. Je to jediné letadlo páté generace.

To, co moc nezaznívá, je velmi důležitý aspekt založený na tom, že spojenci nás budou bránit, pouze pokud my sami budeme kvalitními spojenci. Pořízení systému, byť drahého, který je ale plně kompatibilní, je vysoce moderní a zároveň je stejný, jako bude mít většina našich spojenců, deklaruje to, že jsme připraveni být opravdu relevantním spojencem.

A to je fakticky věc, která naše náklady na obranu ve skutečnosti šetří. Kdybychom byli sami a nebyli v NATO, výdaje na armádu by byly daleko větší.