Příznivci versus odpůrci na Zemanově inauguraci. Je, nebo není prezident figurka Kremlu?

Jedni přijeli prezidenta Miloše Zemana podpořit, druzí se proti němu zase rozhodli protestovat. Příznivci hlavy státu, které reportéři serveru iROZHLAS.cz zastihli na hradním nádvoří, odmítají například kritiku netransparentního financování Zemanovy kampaně. „Prezident slouží jako figurka Kremlu," říká zase aktivista Otakar van Gemund, který protestoval svlečený do půl těla. Praha 19:44 9. března 2018

Redaktorka serveru iROZHLAS.cz přímo v areálu Pražského hradu, konkrétně na třetím nádvoří, oslovila během čtvrteční inaugurace několik příznivci prezidenta Miloše Zemana. V nahrávce vysvětlují, proč přišli hlavu státu podpořit. Více ve videu v úvodu článku.

Redakce také mluvila s Otakarem van Gemundem, který svůj protest vyjádřil aktivně svléknutím se do půli těla. Více v rozhovoru a ve videu na konci článku.

Při druhé inauguraci Miloše Zemana jste se na Pražský hrad vydal protestovat. Proč?

Vzhledem k dnešní velmi nebezpečné době. Demokracie je v ohrožení. A jeden z důležitých důvodů, proč tomu tak je, je právě Miloš Zeman, který tady slouží jako figurka Kremlu a autoritářských režimů, pošlapává Ústavu a snaží se zavést nová pravidla, která ohrožují demokratický systém.

Čeho jste chtěli protestem dosáhnout?

Chtěli jsme poukázat na jeho neustálé přešlapy během prvního volebního období. Neustále porušoval svůj prezidentský slib, osočoval nezávislá média, nerespektoval Ústavu, šířil nenávist, extremismus, spolupracoval s fašisty, šíří lži, které produkuje ruská propaganda, hájí čínské zájmy. Jeho funkce je Ústavou jasně definována, je tady od toho, aby ji hájil, ochránil, to má popsáno jako povinnost. Má tady být od toho, aby byl morálním vzorem pro lidi.

„V souvislosti s inaugurací prezidenta republiky policisté krátce po patnácté hodině na III. nádvoří zaznamenali situaci, kdy se jeden z aktivistů projevující nesouhlas s prezidentem republiky pokoušel vylézt na záda jinému muži. V tomto jednání mu někteří okolní lidé pomáhali, jiní se ho snažil chytat, aby nespadl a další se ho snažili stáhnout dolů, což se jim i podařilo. Na zemi ho pak někteří slovně napadli. Přítomní policisté v civilním oděvu proto muže vytáhli ze středu rozvášněné skupiny lidí, aby zabránili případnému fyzickému napadení mezi přítomnými, které v té chvíli reálně hrozilo. Tímto se celá situace na místě uklidnila a policisté tak neměli důvod dále zasahovat,“ popsala pro server iROZHLAS.cz pražská policejní mluvčí Iveta Skupien.

Zeman rozděluje společnost do dvou nesmiřitelných táborů, vytvořil jakousi studenou občanskou válku, která je strašlivě nebezpečná a může vyústit v autoritářský režim.

Jaký byl váš plán, co jste chtěli na Hradě udělat?

Plán byl, že v momentě, kdy Zeman vyjde z Vladislavského sálu a vykročí směrem ke svatovítskému chrámu, kolega mi udělá stoleček, oba se otočíme zády k Zemanovi. Uděláme tři kroky od bariéry, aby bylo naprosto jasné, že nemáme v úmyslu nic překročit nebo porušit. Pokoušel jsem se kolegovi vylézt na ramena, to se mi nepodařilo, jen jednou nohou. A v tom momentě se na nás vrhla skupina lidí, která se pokoušela mě strhnout.

Co to bylo za skupinu lidí?

To já vůbec netuším. Semlelo se to tak rychle, že jsem to ani nezaregistroval. Ale byli mezi nima docela urostlí silní chlapi. Ani ohledně počtu těch lidí si nejsem jistý. Někteří tvrdili, že jich bylo dvacet, jiní zase, že deset. Byli tam údajně dva hlavní, ale my vůbec nevíme, kdo to byl. Poté se rozprchli a zmizeli v davu. Prostě nevíme.

Při vyšetření ve Vojenské nemocnici ve Střešovicích se pak ukázalo, že se mi natrhl lýtkový sval. Jeli jsme na policii v Radotíně a tam jsem podal trestní oznámení na organizovanou skupinu pachatelů. A podal jsem tam i tu lékařskou zprávu.

Na organizovanou skupinu? Proč?

My jsme tam byli docela nápadní. Nepřijali jsme české vlaječky, které tam rozdávala pracovnice prezidentské kanceláře. Stáli jsme tam zhruba od 12.20 do půl čtvrté. Lidé okolo nás byli evidentní fanoušci Zemana. My spíše naopak. Nepředstírali jsme, že jsme něco jiného, chceme být co nejméně konspirační. Je důležité, abychom dali najevo své názory. Lidé kolem nás věděli, že nejsme s nimi. A byla tam individua, která tvrdila, že pokud se na něco chystáme, že na to budou reagovat. To nám řekli otevřeně.

To byli ti, co se vás později snažili zpacifikovat?

Já nevím. V tom okamžiku jsme to opravdu nebyl schopni registrovat. Ale moji kolegové, kteří to chtějí u policie dosvědčit, tvrdí, že někteří z nich v tom hloučku byli.

Na videu, které máme k dispozici, je vidět, že vás jeden silnější muž v brýlích drží delší dobu za rukáv. To nemohl být policista? Zároveň se kolem něj pohybuje víc takových lidí.

Mohl být. Ale problém byl v tom, že ti lidé se na mě vrhli naprosto bezdůvodně, nepředstavoval jsem žádné nebezpečí pro Zemana. Neřekli nic, nezazněla tam ani žádná policejní výzva, která zaznít musí. Další svědci zase tvrdí, že část policistů se mě naopak snažila dostat z rukou těch fanoušků Zemana, že mi pomohli. Ale já to nedokážu posoudit, já si to nemůžu přesně vybavit.

Ani po tomto incidentu vás nikdo od policie nelegitimoval?

Ne, vůbec. Nelegitimovali, neměli důvod. Ale také se mě nezastali. Uniformovaní policisté se nijak nepohoršovali nad tím, co se stalo. To je opravdu velmi zvláštní. Máme ústavní právo vyjádřit svobodně svůj postoj. My jsme nic jiného nedělali. Není mi jasné, proč proti tomu policie nezasáhla a nepomohla mi svobodně vyjádřit názor. Vrhla se na mě zřejmě organizovaná skupina neznámých pachatelů. A proto jsem také podal trestní oznámení.