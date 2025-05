OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co víme o kauze bitcoinů ministra Blažka a kde dosud zůstávají bílá místa

Bitcoinová kauza nakonec stála místo jednoho z jejích hlavních protagonistů ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Složitý případ, který od dubna opět rozplétá policie, má ale stále řadu bílých míst. Pojďte si se serverem iROZHLAS.cz připomenout, o čem přesně kauza je, co o ní víme a kde naopak zůstávají ve vysvětleních jejích aktérů mezery. Otázky a odpovědi Praha 17:17 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr v demisi Pavel Blažek (ODS) vysvětloval kauzu bitcionů na tiskové konferenci | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

O co v kauze jde?

V kauze jde podle oficiální verze ministra spravedlnosti (nyní již v demisi) o zhruba miliardu korun (468 bitcoinů), kterou věnoval resortu ze své bitcoinové peněženky odsouzený a v roce 2021 podmínečně propuštěný obchodník s drogami Tomáš Jiřikovský.

Blažek dostal nabídku na získání obnosu v březnu – podle jeho vyjádření měla částka činit 30 procent obsahu bitcoinové peněženky, kterou Jiřikovskému vrátili po propuštění z vězení policisté, protože se před soudem nepodařilo bez pochybností prokázat, že by obnos pocházel z trestné činnosti.

Podle soudce však hodnota bitcoinů výrazně převyšuje to, co si mohl Jiřikovský ze své práce vydělat. I proto, že není možné vyloučit, že bitcoiny nepocházejí z trestné činnosti, kritizovali přijetí daru Blažkovi vládní i opoziční političtí kolegové. Blažek po kritice rezignoval na ministerský post.

Kdo je Tomáš Jiřikovský?

Tomáš Jiřikovský, vyučený zámečník s maturitou, se živil dlouhodobě jako programátor a tvůrce webových stránek.

Podle soudního rozsudku Jiříkovský od února do listopadu 2013 provozoval internetový obchod Sheep Marketplace, který fungoval jako neveřejný web zabezpečený šifrovanou sítí, který mu podle obžaloby umožňoval anonymní nelegální transakce. Podle státního zastupitelství sloužilo virtuální tržiště především k obchodu s drogami. Z každé platby plynula Jiřikovskému provize, kterou odvolací vrchní soud vyčíslil celkem nejméně na 1,713 milionu korun.

V roce 2018 tak byl pravomocně odsouzený k 9,5 rokům za mřížemi za krádež bitcoinů v hodnotě více než 16 milionů korun, prodej drog a nelegální držení zbraní. V roce 2021 se dostal podmínečně na svobodu.

Ministr v demisi Pavel Blažek (ODS) na tiskové konferenci, na které vysvětloval kauzu bitcionů | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Jak se hájí ministr v demisi Pavel Blažek?

Blažek celou transakci od počátku označuje za „ultralegální“. Hájí se tím, že není nijak právně prokázáno, že by dar pro ministerstvo pocházel z trestné činnosti. V pátek ve Sněmovně zopakoval, že je na policii a soudech, aby trestní původ peněz prokázaly. Upozornil ale, že dosud žádné takové rozhodnutí neexistuje a pokud by se prokázalo, že peníze z trestné činnosti opravdu pocházely, stejně by je stát zkonfiskoval.

Ministr mimo jiné argumentoval také tím, že o transakci informoval Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), ministerstvo financí či Finanční analytický úřad. Všechny instituce ale pro server iROZHLAS.cz uvedly, že informaci o darování bitcoinů dostaly od ministerstva spravedlnosti až zpětně – po podpisu darovací smlouvy s trestaným dealerem.

Logika Blažka je tedy v tomto jednoduchá: Jiřikovský si trest odseděl, u bitcoinů se zatím nepodařilo prokázat, že by pocházely z trestné činnosti a úřady mohou přijímat dary. I proto je podle něj podpis darovací smlouvy „na tisíc procent v pořádku“.

Ministr v demisi Pavel Blažek (ODS) vysvětloval, na co budou peníze z prodeje bitcionů vyvužity | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Je bitcoinová transakce problematická?

Ministr v demisi Blažek trvá na tom, že je transakce v pořádku. O převod kryptoměny se přesto zajímají elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu s podezřením na legalizaci výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Policisté si už proto v polovině dubna vyžádali také trestní spis k Jiřikovského kauze. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Jak na Blažkovu kauzu reagovali politici?

S dotazy na Blažkovu kauzu oslovil server iROZHLAS.cz všechny členy kabinetu Petra Fialy (ODS). Kriticky se vůči Blažkovi vyjádřili například místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan či ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (oba STAN). Ti upozornili, že kauza je reputační problém pro celou vládu a transakce je „mírně řečeno nestandardní“.

Oslovení ministři z ODS a zbylých stran koalice Spolu pak na zaslané dotazy buď vůbec nereagovali, nebo upozornili, že se k Blažkově kauze nebudou vyjadřovat – jako třeba ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Přímo premiér pak ocenil rozhodnutí Pavla Blažka rezignovat na ministerský post a vyzdvihl jeho úspěchy ve funkci.

Kritikou Blažka ale nešetřili opoziční poslanci. Lídr hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že kauza by měla vést k pádu celé vlády, kterou označil za „nejzkorumpovanější, jaká tu byla“. První místopředseda ANO Karel Havlíček napsal, že Blažkova rezignace je přiznáním selhání, o kterém „musel vědět ministr financí Stanjura i premiér Fiala“. Podle šéfa Pirátské strany Zdeňka Hřiba nemohla kauza skončit jinak než Blažkovou rezignací a vyzval k jejímu prošetření, což je podle něj nezbytné pro obnovení důvěry lidí v právní stát. K řádnému prošetření případu vyzval také lídr SPD Tomio Okamura.

Kde v kauze zůstávají nejasnosti?

V bitcoinové kauze dosud zůstává celá řada bílých míst. Na jednu z nesrovnalostí poukázaly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz v pátek. Podle transakční analýzy totiž bylo v šifrované peněžence ve skutečnosti bitcoinů ne za tři, ale za dvanáct miliard korun.

Kdyby tedy platila původně prezentovaná domluva mezi Jiřikovským a ministerstvem – tedy, že ministerstvo získá 30 procent obsahu peněženky, muselo by přejít na účty státu v přepočtu 3,7 miliardy korun. Ve skutečnosti ale ministerstvo takto získalo jen necelou jednu miliardu.

Neznáme ani motivaci Tomáše Jiřikovského peníze Blažkovu resortu věnovat a ani to, jakého jsou ve skutečnosti původu – tedy jestli náhodou nepocházejí ze stejné či podobné trestné činnosti, za kterou byl Jiřikovský dříve odsouzený.

Rovněž neznáme motivaci ministra v demisi Pavla Blažka kryptoměny od trestaného Jiřikovského přijmout.

Kdo bude Blažkův nástupce?

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek po rezignaci ministra Pavla Blažka oznámil, že už má vybraného jeho nástupce – resort by si měla v gesci i nadále ponechat ODS.

O koho přesně půjde, ale odmítl premiér Fiala přiblížit – jméno chce oznámit v příštím týdnu. Jednou z možných kandidátek je podle informací médií například místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Ta ale tyto spekulace odmítla komentovat.

Všem děkuji za zvýšený mediální zájem o mou osobu v souvislosti s demisí Pavla Blažka. Nicméně obsazení vlády má v kompetenci předseda vlády, který přislíbil, že tak učiní příští týden. Do té doby si dovolím tuto otázku nekomentovat. — Eva DECROIX (@eva_decroix) May 31, 2025

Kandidaturu na ministra už pro server iROZHLAS.cz vyloučil například poslanec a člen ústavně-právního výboru a výboru pro justici Karel Haas (ODS). Redakce oslovila také další skloňované kandidáty – poslance Marka Bendu a Pavla Staňka. Ti ale na zaslaný dotaz nereagovali.