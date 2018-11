‚Bylo by falešné, kdyby Babiš chtěl po členech vlády rezignaci, pokud by byli trestně stíhaní,‘ řekl Netolický

Martin Netolický (ČSSD) a Ivan Bartoš (Piráti) se v neděli shodli, že trestní stíhaní premiéra snižuje důvěru lidí v politiku i policii a že akutální dění v kauze Čapí hnízdo posílilo pozici prezidenta. „Vliv prezidenta na vládu a na sněmovnu je teď silnější," myslí si Bartoš. Diskutovali o tom v neděli v Otázkách Václava Moravce. Oponovala jim poslankyně a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Praha 14:40 25. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pro mě po formální stránce v pátek vládní krize skončila. Na druhou stranu nelze předpovědět, co bude dál," vyjádřil se hejtman Pardubického kraje k vládní krizi. (ilustrační foto) | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Politici v neděli debatovali o pátečním zasedání o nedůvěře vlády. „Vládní krize tady nebyla, byla tu mediální kampaň, která měla shodit vládu,“ odpověděla Mračková Vildumetzová na otázku, jestli vládní krize už skončila.

„Pokud je tady nějaká kauza, měla by ji vyšetřit policie. Myslím si, že by oponenti měli zejména premiérovi omluvit, protože tady čtrnáct dní zpochybňovali zdravotní stav syna Andreje Babiše. Jediný důvod téhle kauzy je shodit úspěšnou vládu," řekla v České televizi ke zjištěním v kauze Čapí hnízdo Televize Seznam.

Ivan Bartoš si oproti tomu myslí, že krize v České republice byla a ještě neskončila. Martin Netolický věří, že páteční hlasování znamená její konec. „Pro mě po formální stránce v pátek vládní krize skončila. Na druhou stranu nelze předpovědět, co bude dál," vyjádřil se hejtman Pardubického kraje k vládní krizi.

Zeman posílil

Zástupci ČSSD a Pirátů se ale shodli, že současná politická situace posílala prezidenta republiky Miloše Zemana. „Prezident dostává Andreje Babiše naprosto pod sebe a říká mu, že je to v podstatě jeho vláda," okomentoval Netolický to, že Zeman podpořil Babiše ještě před pátečním hlasováním. Společně s šéfem Pirátů si myslí, že Zeman za podporu bude chtít například častější schůzky s premiérem a ministry.

Nesouhlasila s nimi hejtmanka Karlovarského kraje. „V žádném případě si nemyslím, že by vláda byla nějak oslabena. Prezident přece musí spolupracovat s premiérem, má i z Ústavy možnost zvát si jednotlivé ministry. Když pan prezident jezdí do regionů, můžu ze strany Asociace krajů ČR potvrdit, že spolupráce je velmi dobrá," řekla. Netolický ji vytkl, že v tomto případě mluví jen za sebe.

S tím, že by prezident znovu jmenoval Babiše premiérem, pokud by vláda padla, nesouhlasí i většina občanů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi.

Rezignace ministrů

Hosté se věnovali i situaci ministryně Kláry Dostálové (za ANO) poté, co na ministerstvu pro místní rozvoj, ale i přímo u ministryně doma zasahovala policie.

Hejtmanka Mračková Vildumetzová se odmítla vyjádřit k tomu, jestli by měla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nebo kterýkoli jiný politik v případě, že bude trestně stíhaný, odejít z vlády. Pouze několikrát zopakovala, že se jí s Dostálovou dobře spolupracuje a že není trestně stíhaná.

Odpověděl za ni Netolický. „Bylo by falešné, kdyby Andrej Babiš nyní chtěl, aby kdokoli z jeho vlády rezignoval, pokud bude trestně stíhaný. To je pro mě smutné zjištění,“ řekl.

Ivan Bartoš připomněl, že už jedna ministryně vládu opustila. „Když premiér Babiš stáhne ministryni za opisování práce o králících, a někdo by byl obviněný a směřoval by k soudu, tak si myslím, že zlatá diplomka o králících,“ poukázal na případ bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO), která ve vládě skončila kvůli spekulacím ohledně její diplomové práce.