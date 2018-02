První muži nastupují na takzvanou otcovskou dovolenou, má zlepšit vztahy obou rodičů s dítětem

Od čtvrtka 1. února můžou být doma s nově narozeným miminkem i otcové a nemusí si kvůli tomu brát klasickou dovolenou. Začíná totiž platit novela o nemocenském pojištění, podle které mají muži nárok na takzvanou otcovskou dovolenou. To znamená sedmidenní placené volno, na které ale musejí nastoupit do šesti týdnů od narození dítěte. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Tereza Chlubná. Praha 6:10 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novorozeně | Foto: Fotobanka Stock.xchng

„Rozhodl jsem se zažádat proto, jelikož vím, že zažádat můžu. Jsem klasický zaměstnanec, budeme to řešit nějakým e-mailem na personální. Šéf už o tom také ví, takže snad to půjde hladce," popsal pan Petr Baumruk z Prahy, kterému se potomek teprve narodí.

A kolik peněz za sedmidenní otcovskou dovolenou dostane? Výše je 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. „Je to vlastně nová nemocenská dávka, to znamená, že by se vypočítávala stejně, jako je to u nemocenské,“ vysvětlila pro Radiožurnál Iva Merhautová z KDU-ČSL, náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů z ministerstva práce.

Podíl otců na rodičovské roste jen nepatrně. Přispívá k tomu finanční nevýhodnost i stereotypy Číst článek

Konkrétní příklady popisuje Jana Buraňová ze správy sociálního zabezpečení. „Při hrubém příjmu 20 tisíc korun bude na dávce za sedm dnů vyplaceno 3227 korun a při příjmu 35 tisíc korun pak 5348 korun.“

Čím vyšší mzda, tím více proděláte

Platí přitom pravidlo, že čím vyšší mzdu otec dostává, tím víc na týdenní otcovské prodělá. Maximálně může dostat osm a půl tisíce, to ale jen v případě, že bere přes 91 tisíc hrubého.

U osob samostatně výdělečně činných platí, že si musejí nemocenské pojištění platit dobrovolně alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou. V porovnání s hrubým příjmem ale dostanou méně než zaměstnanci.

Formulář s názvem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče“ najdou lidé na internetových stránkách správy sociálního zabezpečení nebo na pobočkách, doplňuje Buraňová. „Žadatel vyplní jeho přední stranu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po uplynutí sedmi dnů, tedy po vyčerpání dávky, zaměstnavatel odešle podklady pro výplatu okresní správě sociálního zabezpečení a ta následně dávku zpracuje a vyplatí.“

Rodiny s dětmi si finančně přilepší, Senát schválil novelu beze změn Číst článek

První tatínkové nastupují na otcovskou dovolenou právě ve čtvrtek, jejich děti se narodily 21. a 22. prosince, později by tak tito muži na placené volno kvůli šestitýdenní lhůtě už neměli nárok. Ministerstvo financí má ale k otcovské dovolené výhrady.

„Toto opatření bude mít za následek navýšení výdajů státního rozpočtu o téměř jednu miliardu korun a zároveň bude klást další nároky na zaměstnavatele i orgány sociálního zabezpečení. Ministerstvo financí považuje za efektivnější zaměřit se spíše na stávající nástroje podpory rodiny s dětmi než realizovat stále nová opatření,“ popsal Radiožurnálu mluvčí resortu zdravotnictví Jakub Vintrlík.

Blížší vztahy s oběma rodiči

Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje roční dopady na státní rozpočet na 700 milionů korun. Pokud se narodí dvojčata nebo vícerčata, muž má nárok stále jen na jeden týden placené otcovské dovolené. Nárok na dávku mají i pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, a to v případě, že dítěti ještě není sedm let.

Schváleno. Otcové budou mít nárok na týdenní placenou dovolenou po narození dítěte Číst článek

Na dovolenou můžou nastoupit do šesti týdnů ode dne převzetí dítěte. Cílem opatření je, aby měly děti s oběma rodiči od narození blízké vztahy. Vítá ho i manželka pana Petra. „Je ráda, že budu doma. Možná mě dítě konečně donutí být trochu víc doma, takže je určitě ráda. A že mi zbyde o týden víc dovolené, je příjemný bonus,“ uzavírá Petr Baumruk.

Česko se tak přidává k 23 zemím Evropské unie, které podporují otce v prvních dnech po narození dítěte. Podle údajů OECD mají nejdelší otcovskou dovolenou muži v Jižní Koreji a Japonsku, a to až 53 týdnů. V Evropě je dovolená kratší – třeba v Německu nebo Finsku si otcové můžou vzít až 9 týdnů.