Prouza: Vláda hodila podnikatele přes palubu. Kompenzace škrtá těm, kteří se snaží a mají e-shop

Nejpozději 3. května by se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měly znovu otevřít obchody. Připravuje se také plán rozvolňování na první polovinu května. „Obchody nejsou ta riziková místa, většina je už stejně otevřená, řešíme zde zbytek. To nijak zásadně mobilitu nezvyšuje,“ podotýká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR. Interview Plus Praha 19:09 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Připomíná, že ani Velikonoce, kterých se epidemiologové obávali, nevedly k nárůstu denních počtů nakažených. A ve statistikách se zatím neprojevuje ani návrat dětí do škol. Prouza naznačuje, že právě školy jsou pro přenos infekce rizikovější než obchody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Bylo to velmi hezky vidět loni na podzim, když se v září otevřela celá ekonomika. Učitelů a prodavačů je v Česku zhruba stejně, okolo 150 tisíc. Ale nemocných tehdy bylo 5,5 tisíce učitelů, ale jen necelá tisícovka prodavačů,“ upozorňuje Prouza.

Obchodníci se na otevření těší, protože pro mnoho z nich je to podle Prouzy otázka přežití. Někteří například mají sklady plné zimního a jarního oblečení a obuvi a obávají se, že už ho nedokáží prodat.

„Obchod je o kontaktu s lidmi. Dělají to lidé, kteří ke štěstí potřebují komunikovat s ostatními. Na druhou stranu lidé hodně šetří, takže nečekáme, že by se čísla prodejů rychle vrátila do čísel roku 2019,“ uvádí.

Vláda trestá aktivní

Zavřené provozovny nás podle ekonomky Heleny Horské stojí dvě miliardy korun denně a zároveň ničí podnikatelské podhoubí. Podnikatelé bez jasných vyhlídek přicházejí o rezervy a hlavně o naději na návrat do postkoronavirového normálu.

„Vláda od ledna brutálně přenastavila kompenzační programy, řadě lidí ze dne na den vzala jakoukoli kompenzaci. Hodila přes palubu lidi, kteří zde dvacet, třicet let poctivě platili daně a něco budovali,“ přidává se Prouza.

V tom, jak obchodníci krizi zvládají, jsou velké rozdíly, a to podle segmentu, v němž působí. „Hračky ve skladě se vám nezkazí. Ale máte nakoupenou zimní kolekci a počítal jste s tím, že budete prodávat od prosince do března, jak bylo zvykem, a najednou jsou ze čtyř měsíců tři týdny, kdy jste měl šanci to prodat, tak to jsou obrovské ztráty a problémy,“ dodává.

„Tím, že vláda od ledna škrtla kompenzace, typicky COVID-Nájemné, které udržovalo firmy při životě, tak se dostaly do neřešitelné situace. Nejvíc jsou potrestáni ti, kteří se snažili a prodávali přes e-shopy a výdejová okénka. Ti najednou nesplňují vstupní limity pro nárok na kompenzace a jsou trestáni za to, že se snažili,“ kritizuje Prouza.

Nejvyšší správní soud zrušil opatření omezující obchody a setkávání. Důvodem je procedurální chyba Číst článek

Desetina obchodů podle něj už znovu neotevře, pětina je na hraně a bude záležet, zda dokážou rychle prodat alespoň část svých zásob.

„Průšvih je, že na kompenzace nedosáhnou velké obchodní skupiny s desítkami obchodů. Jeden z velkých síťových obchodů se sportovním vybavením má – právě proto, že se snažil – propad obratu o 48,5 procenta. To je úplně stejný problém, jako kdyby měl 51 procent, ale najednou ze dne na den nedostane ani korunu,“ přibližuje.

Nejvíce se ale obává toho, že mladí lidé nebudou chtít pracovat v oborech, do kterých by jinak šli. Například kariéra v gastronomii jim nebude při vědomí ročního výpadku jejich potenciálního zaměstnavatele připadat perspektivní, naopak střední zdravotní školy hlásí rekordní zájem.