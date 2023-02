V Česku vznikne otevřená věznice pro ženy. Vězeňská služba ji postaví kousek od Prahy

Všichni chodí do práce, starají se o sebe, o zahradu i o zvířata – a přesto to jsou vězni. Tak fungují takzvané otevřené věznici. V Česku je zatím jediná, mužská věznice ve středočeských Jiřicích. Ze 163 propuštěných na svobodu se úspěšně reintegrovalo 90 procent vězňů, což je vysoce nad průměrem. Další takové zařízení chce Vězeňská služba postavit kousek od Prahy, ve vězeňském areálu ve Velkých Přílepech. Tentokrát pro ženy. Velké Přílepy 16:15 4. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle statistik vězeňské služby je recidiva v Česku téměř 70 procent. Otevřená věznice má naopak skvělé výsledky: 90 procent propuštěných se podařilo znovu integrovat do společnosti | Zdroj: Profimedia

Velké Přílepy je městečko, které leží severozápadně od Prahy. Je zde škola, restaurace a taky věznice, která funguje už deset let. Není moc velká, jde o dvojpatrový žlutý dům, u kterého se nachází menší přístavba.

„Jak se nám žije s věznicí? Musím říct, že věznici úplně nevnímám,“ popisuje starostka Velkých Přílep Kamila Handlová ze Sdružení nezávislých kandidátů Vize 22. Žádné větší problémy s odsouzenými prý nebyly.

„Stížnosti jsem zaznamenala jenom na hluk a je to jenom v letních měsících, kdy se vězeňkyně pohybují na venkovních prostranstvích na zahradě. Věznice tady funguje tak, jako by tady skoro nebyla,“ dodává starostka.

Víc námahy i svobody

Právě ve Velkých Přílepech, v areálu za ostnatým drátem, by měla vzniknout i takzvaná otevřená věznice. Místo v ní by mělo být pro asi čtyřicítku žen. Otevřená věznice jim má přiblížit život na svobodě.

„V otevřené věznici se musí více vzdělávat, více pracovat a více se taky starat o sebe. A ve své podstatě mají minimum volného času,“ přibližuje ředitel vězeňské sekce na ministerstvu spravedlnosti Petr Dohnal.

Odsouzení v otevřené věznici mají práci, myjí nádobí nebo si sami perou oblečení. Za to mají nižší dohled nebo delší vycházky.

„Řada vězňů tam být nechce, protože běžné kriminály fungují ve své podstatě naopak. Tam jim všechno dovezou až na celu. Nemusí se o nic moc starat. Kdežto pokud si v otevřené věznici něco nezařídí sami, tak to prostě nemají.“

Zařízení ve Velkých Přílepech bude první svého druhu v Česku pro ženy. Vězeňská služba by ho podle Dohnala mohla začít stavět příští rok. Přijde to na několik desítek milionů korun. Zatím je v Česku jen jedno takové zařízení, a to pro muže.

Dobré výsledky

Ve středočeských Jiřicích odsouzení chovají pávy, králíky nebo klokany. Od roku 2019 také pomáhají vychovávat psy pro nevidomé. Otevřená věznice zde funguje přes pět let. Za tu dobu v ní bylo asi 230 mužů.

„Z tohoto počtu jich bylo na svobodu propuštěno 163, z čehož u 147, což je asi 90 procent, proběhla úspěšná reintegrace,“ říká vedoucí zařízení v Jiřicích Hana Prokopová.

Zbylá desetina propuštěných se znovu vrátila za mříže. Oproti celkovému průměru v zemi je to úspěch: podle statistik vězeňské služby je recidiva v Česku téměř 70 procent.

„Já bych určitě lobbovala za to, aby otevřených věznic bylo v rámci Česka co nejvíce. Takové zařízení, jako jsme my tady, má daleko větší šanci působení na odsouzeného“ dodává Prokopová.

Vláda má rozšíření otevřených věznic i ve svém programovém prohlášení. Ministerstvo spravedlnosti plánovalo další zařízení v Rapoticích na Vysočině. Teď na to ale nejsou peníze.

„S ohledem na finance jsme byli nuceni tento stav přehodnotit,“ přiznává ředitel vězeňské sekce na ministerstvu Dohnal.

Do otevřených věznic nejdou odsouzení automaticky. Vybrat je musí odborná komise a schválit ředitel věznice. Do zařízení v Jiřicích se dostanou většinou odsouzení za majetkovou trestnou činnost.