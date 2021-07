Vláda slíbila 110 kilometrů nových dálnic, otevře se jich o pět méně. Opozice kritizuje časté změny priorit

„Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.“ To stojí v programovém prohlášení vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Realita? Z větší části se to ministerstvu dopravy podařilo naplnit - silničáři v tomto volebním období zprovozní 105 kilometrů nových dálnic. Část slíbených dopravních staveb se ale vybudovat nepodařilo.

Praha 0:10 5. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít