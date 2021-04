Pražský hrad otevřel zahrady a zrekonstruovanou část Jeleního příkopu. Dorazily desítky zájemců

Do rokle, která chrání sídlo prezidenta ze severní strany, lidé nesměli několik let. Dělníci tam opravovali kanalizaci. V horní části příkopu si návštěvníci můžou prohlédnout třeba historický medvědinec.

„Je to pozůstatek z doby po Tomáši Garrigueovi Masarykovi, kdy nečekaně získal v rámci diplomatických vztahů živého medvěda. Když se uvažovalo, co s ním, tak byl skutečně zřízen medvědinec,“ popsal Radiožurnálu Vít Novák z Kanceláře prezidenta republiky.

Fotogalerie (12)







Podle ČTK vyrazily do zahrad v pátek dopoledne desítky lidí. Kvůli chladnějšímu počasí nevyužila většina příchozích ani možnosti posezení na lavičce a jen se procházela. Zpravidla šlo o dvojice nebo rodiny s dětmi.

Neopakovala se tak situace z minulých dnů, kdy slunečné počasí vylákalo velké množství lidí často bez roušek na náplavky a do pražských parků.

Zpřístupnění zahrad není pouze speciální velikonoční akcí. Otevřené by už měly zůstat, a to každý den od 10 do 17 hodin. Vstup je zadarmo, návštěvníci ale musí nosit respirátory a dodržovat rozestupy.

Správci už po zimě zpřístupnili Jižní nebo Královskou zahradu. Všechny hradní nádvoří však dál zůstávají kvůli protiepidemickým nařízením zavřená. Výjimku mají jen lidé, kteří přicházejí do chrámu svatého Víta k modlitbám.