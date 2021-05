ONLINE: Opravny obuvi, solária, střelnice či lanovky. Vláda od 10. května uvolní další služby

Vláda od 10. května kromě maloobchodu uvolní i další služby jako opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, provoz lanovek, střelnice, ale také provoz solárií. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to v pondělí napsal na twitteru. Fungovat budou znovu smět také hodinářství, zlatnictví, truhlářství, služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu, pobočky budou moci otevřít cestovní kanceláře a agentury.

