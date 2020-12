Termín otevření skiareálů v Česku je stále nejasný. ‚Situace neumožňuje rozhodnutí,‘ řekl Blatný

Sedm lidí čelí obžalobě kvůli praní špinavých peněz. Vylákali 290 milionů korun od klientů

Za podvod se škodou velkého rozsahu hrozí sazba od pěti do deseti let vězení, za legalizaci výnosů z trestné činnosti dva až osm let odnětí svobody. Případem se bude zabývat pražský městský soud.