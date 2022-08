‚Zajistěte rovné podmínky pro podnikání a zastavte napadání.‘ Agrofert si stěžuje Fialovi na jeho ministry

Vedení Agrofertu v čele se Zbyňkem Průšou se nelíbí výroky některých ministrů vlády Petra Fialy (ODS). Píše to v otevřeném dopise z tohoto pondělí, který koncern mimo jiné zveřejnil jako reklamní sdělení na zpravodajském serveru lidovky.cz. „Za téměř 30 let naší existence jste první vládou, která nás takto zde bezdůvodně osočuje a poškozuje,“ stojí v dopise. Premiér pro iROZHLAS.cz uvedl, že „neměl dosud čas sledovat tuto komerční inzerci“. Praha 10:46 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Agrofertu v Praze 4. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obracíme se na Vás touto cestou kvůli výrokům členů Vámi vedené vlády, které se týkají společnosti Agrofert, a. s., a jejích dceřiných společnosti,“ stojí hned v úvodu dopise adresovaném Fialovi, který vedení koncernu zveřejnilo na své webové stránce Fámy fakta. Vedle toho jej také inzeruje jako reklamu třeba na zpravodajském webu lidovky.cz, který spadá do svěřenských fondů šéfa hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Představenstvo koncernu v něm uvádí několik případů, kdy podle něj ministři současné vlády „bezdůvodně osočili“ firmu a tím ji poškodili. Vadí mu například, že ministr průmysl Jozef Síkela (za STAN) řekl, že Agrofert bude vracet stomilionovou dotaci na lepší toastový chléb Penam.

„Ing. Jozef Síkela ještě před ukončením řízení o odnětí dotace vedeného se společností Pekárna Zelená louka, a. s., prohlásil, že ‚je namístě přistoupit k odnětí dotace pro tento projekt‘, a to na základě podkladů ve správním spise, ke kterým by měly mít přístup pouze úřední osoby,“ popisuje vedení koncernu v dopise.

Zmiňuje také vyjádření ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, podle nějž budou dceřinky Agrofertu muset vracet na zemědělských dotacích až 4,5 miliardy korun. „A to aniž by o uložení takové povinnosti rozhodly k tomu oprávněné orgány státní správy či Evropská unie, či bylo alespoň zahájeno řízení, ve kterém může být taková povinnost uložena,“ pokračuje vedení firmy v dopise.

Stěžuje si také na výroky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který v médiích hovořil o tzv. „deagrofertizaci“ státní správy, nebo vyjádření ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), který v souvislosti s ukončením auditu ke střetu zájmů Babiše „naznačuje, že koncern Agrofert porušil zákon, ačkoliv Evropská komise vedla řízení pouze s Českou republikou“.

Unijní audit ke střetu

Dotace udělené dceřiným společnostem holdingu byly také předmětem auditu ke střetu zájmů, který v proběhl v Česku v roce 2019. Zaměřil se především na osobu tehdejšího premiéra Andreje Babiše a podezření, že porušuje českou i unijní legislativu ke střetu zájmů. Současně také prověřoval, jak české úřady rozdělující unijní peníze možný střet zájmů kontrolují.

„Útoky poškozují naši pověst a dotýkají se i více než 30 tisíc našich zaměstnanců, kteří poctivě dělají svoji práci. Útokům politiků se jako soukromá, nezávislá a apolitická společnost můžeme bránit pouze tak, že na ně takto upozorníme. Zvažujeme již i právní kroky.“ Pavel Heřmanský (mluvčí Agrofertu)

Podezření, že Babiš porušuje zákony ke střetu, protože Agrofert přes svěřenské fondy dál ovládá, nakonec Evropská komise potvrdila a podle jejích závěrů tak neměl koncern na dotace v období Babišova angažmá ve vládě nárok. Vedení společnosti ale závěry odmítá s tím, že firma vždy postupovala v souladu se zákonem a že i dotace byly uděleny podle platných pravidel.

Minulá vláda vedená právě Babišem se závěry také nesouhlasila a chtěla se kvůli nim s Evropskou komisí soudit. Současná vláda, která ještě v opozici Babiše kvůli střetu kritizovala, má opačný přístup a její ministři opakovaně hovoří o vracení dotací, které Agrofert čeká.

„Žádáme Vás proto opakovaně, abyste zajistil rovné podmínky pro podnikání na českém trhu a rovný přístup představitelů politické moci k jednotlivých účastníkům trhu včetně koncernu Agrofert a zastavil trvalé napadání firem skupiny Agrofert členy Vaší vlády,“ vyzývá vedení koncernu v úplném závěru dopisu a shrnuje také význam firmy pro českou ekonomiku i daňový dopad na státní rozpočet.

Fiala dopis nečetl

Dopis s obdobným obsahem poslal předseda představenstva koncernu Zbyněk Průša na Úřad vlády už 31. března. Fiala na něj ale neodpověděl, jak uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

„Co se týče korespondence doručené do Úřadu vlády, můžeme obecně potvrdit, že každý dopis je individuálně posouzen, a pokud to jeho charakter vyžaduje, je na něj zpracována a odeslána odpověď,“ vzkázal k tomu Fiala prostřednictvím mluvčího Václava Smolky.

Podle vedení koncernu ale i po březnovém dopisu „veřejné slovní útoky přetrvávají“, a proto vznikl otevřený dopis, který se nyní objevil na severu lidovky.cz. Fiala ho ale prý nečetl. „Pan premiér neměl dosud čas sledovat tuto komerční inzerci, neboť se plně věnuje řešení dopadu energetické krize a také ochraně peněz daňových poplatníků,“ uvedl Smolka.

Heřmanský pro iROZHLAS.cz doplnil, že vedení koncernu zvažuje i právní kroky. „Odpovědně a eticky podnikáme v této zemi již téměř 30 let a na daních a dalších odvodech jsme jen za posledních 5 let odvedli 18,5 miliardy korun. Dalších 322 milionů korun jsme za posledních pět let rozdělili mezi charitativní projekty. Dáváme v tuzemsku práci více než 21 tisícům lidí. Dalších 10 tisíc lidí zaměstnáváme v zahraničí, kde tak pomáháme budovat dobré jméno České republiky. Žádné zisky nevyvádíme do zahraničí,“ napsal.

Ze strany představitelů české vlády je ale podle něj společnost vystavena bezdůvodným útokům. „Tyto útoky poškozují naši pověst a dotýkají se i více než 30 tisíc našich zaměstnanců, kteří poctivě dělají svoji práci. Útokům politiků se jako soukromá, nezávislá a apolitická společnost můžeme bránit pouze tak, že na ně takto upozorníme. Zvažujeme již i právní kroky,“ dodal.