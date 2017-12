Otipka z kauzy growshop dostane zpět jen 630 tisíc. Zboží za miliony mu soud odmítl vrátit

Skončila přetahovaná o zboží a peníze, které firmám nejznámější tváře kauzy growshop Michala Otipky zabavila policie. Městský soud v Praze rozhodl, že podnikatel dostane zpět 630 tisíc korun. Naopak se mu definitivně nevrátí zboží, jehož hodnotu Otipka odhaduje až na 13 milionů korun. Podle soudu sloužilo k šíření toxikomanie, za něž jeden z majitelů growshopu dostal společně se svým obchodním partnerem Pavlem Smolíkem podmínku. Původní zpráva Praha 6:30 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Otipka | Foto: Michaela Danelova

„Snahou obžalovaných bylo vyvolání zneužívání návykových látek zákazníků i jejich obchodů. Nabízeli nejen rostliny k využití v toxikomanii pro pěstitele a konzumenty, semena a další věci, ale jako doplňkový nabízeli celý sortiment zboží, který je obecně určen k pěstování, zpracování či užívání konopí, tedy hnojiva, květináče, zavlažovací systémy, filtry, ale i propagační materiály s těmito tématy, informacemi o účinku odrůd konopí, jejich užívání a kuřácké potřeby pro kouření marihuany," stojí usnesení z 15. listopadu, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

'Sortiment nabízeli promyšleně'

Otipka se Smolíkem a jejich firmy podle něj prodejem těchto věcí svým zákazníkům usnadňoval pěstování rostlin s vysokým obsahem THC, proto soudkyně Eva Burianová rozhodla, že definitivně propadnou.

„Není pochyb, že právě tento sortiment byl nabízen promyšleně a byl sestaven tak, aby komplexně vyhovoval právě zájemcům, kteří byli zákazníky obžalovaných," píše v usnesení.

Spor o zboží kdysi největšího growshopu, zabavené během velké policejní razie v roce 2013, se přitom táhne už dva roky.

Obvodní soud pro Prahu 3 ho nejdříve odmítl nechat propadnout. Odvolací městský soud mu ale nařídil rozhodnout o tom znova, původní verdikt byl podle něj příliš nekonkrétně zdůvodněný. Obvodní soud proto napodruhé loni v červenci rozhodl, že zboží propadne. Obstavené peníze se naopak Otipkovým firmám měly vrátit.

Proti tomu ale podali stížnost jak Otipka, tak státní zástupce. Podnikatel žádal navrácení všeho, tedy i zboží. Žalobce naopak vedle zboží žádal i propadnutí peněz. Městský soud nakonec nevyhověl ani jednomu.

Peníze vrátí

Otipka tak dostane zpět jen zabavené statisíce. „Nebylo možné spolehlivě dovodit, že zajištěné finanční prostředky byly všechny získány jako výnos z trestné činnosti obžalovaných v inkriminované době a bylo by možné zabrat je stejným postupem jako konkrétně uvedené zboží," vysvětluje v usnesení soudkyně Burianová.

Zátah proti growshopům Protidrogová jednotka v growshopech po celém Česku zasahovala v roce 2013 na základě paragrafu o šíření toxikomanie a výroku Nejvyššího soudu, jenž k podmínce za šíření toxikomanie odsoudil majitele květinářství. Prodejci i majitelé obchodů se podle Policejního prezidia dopustili šíření toxikomanie tím, že nabízeli a veřejně prezentovali materiály propagující pěstování a užívání marihuany.

Městský soud prozatím nejnovější verdikt v kauze growshopů odmítá komentovat. „Bylo rozhodnuto, detaily mohu ale zveřejnit, až bude doručeno účastníkům," uvedla pouze mluvčí soudu Markéta Puci.

Otipka: Spravedlnost není obchod

Sám Otipka definitivní propadnutí zboží kritizuje. Přišel o ně podle svých slov proto, že proti svému stíhání veřejně vystupoval.

„Většina obžalovaných dostala vybrat: ulehčí situaci a přiznají se, výměnou za to jim vrátí většinu zboží a peníze. Spravedlnost ale není obchod a nikdo by neměl být trestán za to, že chce využít svého práva na spravedlivý proces. Zabavené zboží jsou normální produkty, které jsou volně k dostání po celém Česku," napsal serveru iROZHLAS.cz.

Proti rozhodnutí už se nemůže nijak bránit, jednou z jeho posledních nadějí je Ústavní soud, k němuž podal stížnost proti podmínce za šíření toxikomanie. Otipka se kvůli ní již obrátil k Nejvyššímu soudu, ten ale jeho dovolání zamítl.