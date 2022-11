Unikátní oltář z lidských kostí je v ohrožení. Budovu, ve které stojí, čeká oprava, s ním se ale hýbat nesmí

Letařovický hřbitov je umístěn ve svahu, i proto je márnice v havarijním stavu. „Márnice totiž stojí v nejnižším místě hřbitova, to znamená, že sem stéká voda. A za druhé z toho svahu ujíždí. Je to patrné na prasklinách, je tady jedna velká, která prochází celým objektem, a pak i další,“ popisuje Jan Havelka, předseda sdružení Dubáci, které o záchranu objektu usiluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Redaktor Jaroslav Hoření v kostnici s předsedou spolku Dubáci Janem Havelkou

Proto je potřeba celou budovu staticky zajistit. „Nebude to levné ani jednoduché, ale je to možné. To je dobrá zpráva. Letos se do toho pustí šikovný stavitel,“ těší Havelku.

Má to ale jeden tradiční a jeden neobvyklý háček. „Jsme v památkově chráněném areálu,“ upozorňuje na první problém.

Kostěný oltář pochází ze 70. let 18. století. „Kdybychom s ním jakkoliv pohnuli, tak je dost pravděpodobné, že už to nevrátíme zpátky tak, jak to bylo. Jsou to kosti svázané drátem z 18. století. Takže je zásadní, aby se s oltářem nehnuli,“ zdůrazňuje předseda spolku Dubáci.

Kostnice v Letařovicích na Českodubsku | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

Před samotnou budovou už se začalo s opravami. „Když se loni připravoval projekt na záchranu márnice, tak jsme dělali sondu, abychom viděli, jak hluboko jsou položené základy. A zdá se, že jsou opravdu velice poctivé,“ dodává Havelka.

Oprava márnice vyjde na půl milionu korun. Většinu z toho – 300 tisíc – už sdružení Dubáci získalo od katolické církve, ministerstva kultury a Libereckého kraje. Zbylých asi 150 tisíc korun ale ještě shání.