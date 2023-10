Otazníky kolem Bečvy. Rozsudek je v rozporu s fyzikou, tvrdí novinář. Žalobce justici brání

Společnost Energoaqua způsobila havárii na Bečvě, ale nejedná se o trestný čin, oznámila soudkyně Okresního soudu ve Vsetíně Ludmila Gerlová. Jde o jednu z největších ekologických katastrof v Česku. Podle šéfredaktora Deníku Referendum Jakuba Patočky, který případ od začátku sleduje, soudní verdikt poškozuje důvěryhodnost české justice. Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna ale namítá, že justice odvedla maximální výkon. Praha/Vsetín 16:13 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řeka Bečva u Choryňského mostu | Foto: Roman Verner | Zdroj: Český rozhlas

Novinář Patočka poukazuje na to, že v rozsudku jsou podle něj stále kontroverze. „Za podstatné pokládám, že nejen podle mě, ale z ohlasů v médiích se rozsudek vynesený na základě nepřímých důkazů setkal s příkrým odmítnutím,“ říká.

Selhaly instituce a justice? Nebo bylo spravedlnosti učiněno zadost? O rozsudku jedné z největších ekologických katastrof v Česku diskutují Tomáš Foldyna a Jakub Patočka

„Několik předních profesorů v oboru ho označuje za rozsudek, který je v rozporu s fyzikálními zákony, tak to nic jiného než otřást důvěrou v justici nemůže,“ dodává.

„Věc není pravomocně skončena. Dosavadní průběh důvěru v justici nezpochybňuje,“ namítá prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna. Podle něj justice odvedla maximum možného.

Hledání viníka

Soud jako viníka označil firmu Energoaqua. Není jisté, co havárii předcházelo, a kvůli tomu nemůže být firma trestně odpovědná, tudíž se věc řeší jako přestupek. Dále bude rozhodovat Krajský soud v Olomouci.

„Je zcela vyloučeno, aby havárii a otravu řeky Bečvy způsobila rožnovská energie, to je v rozporu s fyzikálními zákony. Foldyna by měl iniciovat prošetření,“ domnívá se Patočka.

Soudkyně Gerlová vloni na jaře kauzu vrátila státnímu zástupci. Poukazovala na to, že nejsou dostatečně objasněny základní skutkové okolnosti. „Vrácení věci do přípravného řízení není až tak mimořádný institut,“ tvrdí Foldyna.

„Věcí se i bez podnětu může zabývat a postup nižšího státního zastupitelství přezkoumávat vyšší státní zastupitelství,“ dodává.

Rozptýlení toxické látky

Podle Patočky je žaloba založena na konstrukci, že toxická látka, která měla otrávit řeku Bečvu, tekla 3,5 kilometru říčním korytem se dvěma jezy a přírodním řečištěm s peřejemi. Tam nezpůsobila žádnou škodu na životě, následně ale vytrávila 40 kilometrů řeky a zabila 80 tisíc kusů ryb.

„Soudní znalec Klicpera je jediný, kdo tvrdí, že to mohlo takto proběhnout. Prováděl pokus, kdy řekl, že se to zcela promíchalo až po necelém kilometru, přičemž do posudku napsal něco jiného. Jako jediný to měřil očima – vedle toho máme tři znalecké posudky prvotřídních expertů, kteří měřili koncentraci a vodivost v řece a dospěli k závěru, že to Energoaqua být nemohla,“ tvrdí Patočka.

„Rozsudek v žádném rozporu s realitou není. Je rozdíl mezi přístupy některých komentátorů, třeba kolegy Patočky, který si napřed vytvoří hypotézu a pak k ní skládá důkazy. Orgány činné v trestním řízení postupují přesně opačně,“ nesouhlasí Foldyna.

„Na začátku skutečně došlo k pochybení, protože nebyly odebrány patřičné vzorky v dostatečné rychlosti. Trestní řízení to zkomplikovalo, proto to trvalo dlouho, a proto je dnes věc zpochybňována,“ dodává.

