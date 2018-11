‚Jsem z toho celkem venku, necítím se ohrožen.‘ Stav pacientů s otravou krve se mírně zlepšil

Stav pacientů, které po otravě krve ve čtvrtek přijala liberecká nemocnice, se podle slov mluvčího Krajské nemocnice v Liberci Václava Řičáře zlepšil. Ti se do septického šoku dostali po operacích v soukromé nemocnici ve Frýdlantu. S jedním pacientem se podařilo redaktorce Českého rozhlasu Liberec spojit. Liberec 21:45 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacienti, které prodělali sepsi po zákroku ve frýdlantské nemocnici, se uzdravují. (Ilustrační foto) | Foto: Martina Pouchlá | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem stabilizovaný, beru širokospektrální antibiotika každé dvě hodiny a jsem pořád napojen na infuze. Berou mi krev po čtyřech ampulích na všechny testy. Postaráno je luxusně, dobrý přístup doktorů, nemám žádné obavy, že bychom to nezvládli,“ řekl Českému rozhlasu Liberec Karel Šípek, který byl původně ve Frýdlantu na zákroku s kýlou.

Nyní ale leží s otravou krve v liberecké nemocnici. „Řekl bych, že jsem z toho celkem venku, necítím se ohrožen na životě,“ říká.

Otravu pacientů ve Frýdlantu zřejmě způsobila vadná anestetika, nemocnice podala trestní oznámení Číst článek

Do nemocnice ho prý nedovedly primárně stavy třesu či jiné fyzické projevy otravy. „Osobně mě tam spíše dovedly ty opětovné odběry, protože tam mi zjistili, že bych měl být ve stavu ležícím – jako ostatní. Ale nějakým zázrakem jsem to přecházel,“ zmiňuje Šípek.

Měl vlastně tak trochu štěstí. „Zjišťuje se, proč to u mě mělo tak jednoduchý průběh,“ uvádí.

Co otravu způsobilo, zatím není zcela jasné. Experti vyloučili, že by za to mohly operační přístroje. Mluví se však o závadných anestetikách, které ve Frýdlantu pacientům podávali.

„Složení anestetik je nyní vyšetřováno Státním zdravotním ústavem na bakteriologii a toxikologii,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Zároveň jsou podle ní v prověřovány další možné příčiny.

Po přijetí do Liberce byl stav pacientů vážný, nicméně nikdo nebyl v ohrožení života. Po nasazení širokospektrálních anestetik se stav pacientů mírně zlepšil.

Otrava krve postihla celkem devět lidí, kteří v minulých dnech prodělali zákroky ve frýdlantské nemocnici. Ve čtvrtek nemocnice v Liberci informovala, že tyto lidi přijala. Jeden byl převezen do nemocnice v Jablonci nad Nisou.