Otřes v nejuzavřenější tajné službě. Skončil nejvyšší šéf zpravodajských operací, je na úřadu práce

V Úřadu pro zahraniční styky a informace skončil podle zjištění iROZHLAS.cz náměstek pro operativní a analytickou činnost. Odpovídal za sběr zpravodajských poznatků, jejich vyhodnocení a také za akce tajné služby. Je to nejvýraznější personální změna v rozvědce za poslední více než dva roky. Zkušený zpravodajec je v současnosti registrovaný na úřadu práce. Praha 16:36 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle zjištění iROZHLAS.cz rozvědku nyní opustil Jiří Vondrášek | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), jak se oficiálně rozvědka nazývá, je nejuzavřenější tajnou službu v zemi. Například jako jediná nevydává výroční zprávy. Maximální diskrétnost plyne především z toho, že příslušníci rozvědky nasazení v zahraničí z povahy věci porušují zákony hostujících zemí. Špionáž je nelegální.

Jiří Vondrášek platí v prostředí tajných služeb za respektovaného zpravodajce. Do rozvědky nastoupil v roce 2007, předtím sloužil ve Vojenském zpravodajství. V rozvědce dosáhl vrcholu v roce 2021, kdy se stal náměstkem ředitele pro operativní činnost. Po reorganizaci služby převzal tentýž rok také analytickou sekci služby.

Podle zjištění iROZHLAS.cz rozvědku nyní opustil, rozhodl se tak z vlastní vůle na základě poměrů ve službě. Služební poměr mu skončil 31. března. Redakce na tuto informaci narazila v bezpečnostní komunitě na začátku tohoto týdne, následně ji iROZHLAS.cz oficiálně potvrdily dva zdroje.

‚Je na úřadu práce‘

„Pan ředitel nám říkal, že (náměstek) bude odcházet. Informoval nás o tom, že všechno je naprosto v pořádku, protože lidé přicházejí a odcházejí,“ sdělila předsedkyně sněmovní komise pro kontrolu rozvědky Taťána Malá (ANO) ke Vondráškovu konci. „S mým osobním názorem se to tedy neztotožňuje,“ dodala však.

S Vondráškem se dobře zná ze zpravodajské komunity Petr Mlejnek, který rozvědku krátce řídil v létě 2022. Společně už dříve sloužili také ve Vojenském zpravodajství. O konci klíčového náměstka rozvědky má tak informace z první ruky. Vondrášek nabídku na pokračování v práci pro stát nedostal.

Ředitel rozvědky Vladimír Posolda. | Zdroj: Profimedia

„Momentálně je na úřadu práce. Myslím, že by to nemělo být. Mně osobně je to líto, protože ten člověk umí tři světové jazyky, je to odborník, dlouhé roky jsme spolu sloužili. Pro tuhle zemi odvedl spoustu práce,“ řekl iROZHLAS.cz Mlejnek, který nyní pracuje v privátním sektoru.

Někdejší ředitel rozvědky věří, že Vondrášek by se vzhledem ke své kvalifikaci měl rychle a snadno uplatnit. Přesto je za krajních okolností připravený být bývalému kolegovi k dispozici. „Když bude nejhůř, v každém případě se o něj postarám,“ podotkl bývalý náměstkův nadřízený.

Rozvědka odmítá komentovat

Redakce se snažila s Vondráškem zprostředkovaně spojit, ale prosbu o komentář ke svému odchodu odmítl. Mlejnek jen poznamenal, že bývalého náměstka konec ve službě za daných okolností mrzí. Vondrášek vydržel ve funkci velení tří ředitelů, tím posledním je současný šéf služby Vladimír Posolda.

„K vašim otázkám si dovolím velmi stručnou reakci. Jako zpravodajská služba nikdy veřejně nekomentujeme naše personální záležitosti,“ odepsal iROZHLAS.cz kancléř Úřadu pro zahraniční styky a informace Jaromír Hrbek na dotazy, zda může potvrdit odchod Vondráška a podrobnosti konce jeho služby.

Podle informací iROZHLAS.cz uvede ředitel služby Posolda nového náměstka do funkce ještě tento měsíc, má jít o člověka v současnosti pracujícího ve státním sektoru. "Do vnitřních věcí ÚZSI nezasahuji, personální věci jsou plně v kompetenci ředitele Posoldy," sdělil redakci ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod kterého služba spadá.

Radiožurnál už letos v lednu informoval o dílčích personálních změnách v rozvědce. První byl nejbližší Vondráškův podřízený, šlo o ředitele operací. Druhý byl zpravodajec se zkušenostmi z terénu, mimo jiné na Blízkém východě. Oba z rozvědky odešli do firmy Czechoslovak Group nejvlivnějšího tuzemského zbrojaře Michala Strnada.