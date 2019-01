Dlouholetý starosta Otrokovic rezignoval. Kandidoval za ANO, se stranou se ale nedohodl na další spolupráci

Starosta Otrokovic Jaroslav Budek ve čtvrtek rezignoval na funkci. Sdělila to mluvčí Otrokovic Romana Stehlíková. V podzimních komunálních volbách Budek kandidoval za hnutí ANO, dříve vedl město coby člen ČSSD. Budek uvedl, že se s ANO, které volby v Otrokovicích vyhrálo, nedohodl na další spolupráci. Otrokovice (Zlínsko) 10:16 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Otrokovic Jaroslav Budek | Foto: Jan Karásek | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl na svoji funkci rezignovat a přenechat tak zásadní rozhodování o chodu města jiným. Není to pro mě snadné, ale dosáhl jsem pevného přesvědčení, že je to pro mě nejlepší cesta,“ řekl Budek.

Přestože byl na kandidátce ANO na pátém místě, získal nejvíc preferenčních hlasů a stal se opět starostou. „Jelikož jsem nechtěl zklamat jejich důvěru (voličů, pozn. red.), a většina členů zastupitelstva se svým hlasováním vyjádřila pro to, abych se opět stal starostou, pozici starosty jsem s pokorou opět přijal,“ dodal.

Dvanáct let v komunální politice

Po několika měsících však změnil názor. „Kromě rodinných důvodů mě k rozhodnutí ukončení politické kariéry vedl fakt, že jsme se s vítěznou stranou, za kterou jsem kandidoval, nedohodli na další spolupráci. Doufám, že u voličů naleznu pochopení,“ svěřil se Budek, který se na otrokovické politické scéně pohybuje přes 12 let.

Budek vstoupil v roce 2006 do ČSSD a ve stejném roce byl zvolen do zastupitelstva města. „V souvislosti se zvolením tehdejšího starosty Stanislava Mišáka na pozici hejtmana Zlínského kraje a jeho odstoupení z pozice místostarosty, dostal Jaroslav Budek v roce 2008 důvěru zastupitelů a další dva roky v této funkci pokračoval,“ řekla mluvčí.

„V roce 2010 byl zvolen do funkce starosty Otrokovic a na této pozici pod vlajkou ČSSD setrval do roku 2018. Během téhož roku vystoupil ze strany a rozhodl se ve volbách do zastupitelstev obcí jako nezávislý kandidát podpořit místní buňku hnutí ANO 2011,“ uvedla Stehlíková.

Volba v únoru

Nového starostu bude volit zastupitelstvo, nejbližší zasedání se uskuteční 13. února. „Není však vyloučeno, že starosta bude zvolen až na dalším řádném zasedání, případně na mimořádně svolaném zastupitelstvu. Do doby, než bude zvolen nový starosta, bude jeho pravomoci vykonávat současná místostarostka Hana Večerková,“ dodala mluvčí.

Koalici v Otrokovicích vytvořilo hnutí ANO, Nezávislí, KDU-ČSL, VIZE 21 s podporou SPD, Občané OE s podporou Pirátů a ODS. Společně mají většinu 18 z 23 zastupitelů. V opozici je Nový Impuls pro Otrokovice a ČSSD.