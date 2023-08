V průmyslovém objektu v Otrokovicích hoří. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

MEDIAN: Volby by v červenci vyhrálo ANO s 33 procenty. Druhá ODS má 15 procent hlasů

Hnutí STAN by obdrželo 6,5 procenta. TOP 09 a sociální demokraté (SOCDEM) se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny, získali by 5,5 procenta, respektive pět procent hlasů.