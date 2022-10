Odborník na politický marketing: Babiše je snadné vyprovokovat, může ale ostatním vzít vítr z plachet

„Pokud by si mě lidi zvolili svým prezidentem, mým prvním zájmem by byla ČR. Dbal bych na zákony, demokratické principy a ústavu. Vystupoval bych jako nadstranická autorita, pomáhal předcházet konfliktu a řešil je, když to situace bude vyžadovat,“ řekl Babiš po oznámení kandidatury v lednových prezidentských volbách. Zda může svým slibům dostát zhodnotil Otto Eibl, odborník na politický marketing z Masarykovy univerzity. Rozhovor Praha 20:11 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V ideálním světě, z pohledu Andreje Babiše, by Andrej Babiš stál opodál a díval by se, jak do sebe „řežou“ Petr Pavel a Danuše Nerudová,“ říká Eibl | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Dalo se z dnešního vystoupení Andreje Babiše poznat, jakou tvář si pro to nadcházející volební klání připravil?

Já myslím, že Andrej Babiš mnohé naznačil. Je vidět, že si je vědom toho, že pro většinu voličů je v tuto chvíli nepřijatelný a bude se snažit, aby průběhu kampaně obrušoval co nejvíce hran.

Sám říká, že bude smířlivější, že bude vést pozitivní kampaň. Nicméně deklarovaný úmysl nějak působit se nakonec nemusí potkat s realitou. A už mnohokrát jsme byli svědky toho, že se z Andreje Babiše pod tlakem stává osoba netrpělivá, nerudná a svárlivá.

A tuto polohu je poměrně jednoduché vyprovokovat. Stačí se dotknout některé z Babišových kauz a nazlobený Andrej Babiš je na scéně. A z jeho posledních vyjádření je patrné, že tato část osobnosti tam stále je a netrpělivě čeká na příležitost se projevit.

Proč by se Andrej Babiš měl rozhodnout pro tu umírněnou kampaň, když ta agresivní mu v minulosti přinesla nějaké výsledky. Koho se tím bude snažit oslovit?

Ta agresivní kampaň může fungovat v jiném typu voleb, respektive v jiném typu volebního systému, protože v okamžiku, kdy mu stačí být první na pásce, tak naštvat všechny okolo sebe, kdybych měl vulgarizovat, naprosto stačí.

V dvoukolové volbě nicméně musí počítat s druhým krokem, který je problematický právě z toho pohledu, že mu relativní většina přestane stačit a v druhém kole se proti němu semknou všichni ti, kteří ho nevolili v kole prvním.

V průzkumech k prezidentské volbě je stále víceméně polovina nerozhodnutých voličů. Na jakou kampaň podle vás by nejlépe reagovali? Co má šanci je přesvědčit?

Já v tuto chvíli nejsem konzultantem žádné z těch kampaní. Nicméně voliči asi očekávají pozitivní kampaň v tom smyslu, že se potřebují emocionálně najít v těch sděleních, která kandidáti budou prezentovat. To znamená, že docela dobře uslyší na motiv naděje.

Nicméně stále platí, i když si to málokdo připouští, že negativní kampaň možná funguje přece jenom o něco lépe. Lidé mají tendenci si negativní informace více pamatovat. A platí samozřejmě i to, že jakákoliv kampaň, aby byla úspěšná, v sobě musí mít prvek konfliktu.

Bez jakéhokoliv konfliktu by kampaně byly nezajímavé, nedokázaly by nikoho motivovat a voliči by v konečném důsledku mohly zůstat doma. Takže můžeme čekat, že i ty pozitivně laděné kampaně budou vysoce konfliktní právě proto, aby motivovaly voliče v kritický moment přijít a podpořit konkrétního kandidáta.

A jaký typ konfliktu byste čekal mezi Andrejem Babišem a dvěma kandidáty, kteří teď podle průzkumů mají největší šanci dostat se do druhého kola, tedy Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou.

No víte, on to nemusí být konflikt mezi Andrejem Babišem a těmi dvěma zmíněnými kandidáty, protože přímý střet nemusí působit úplně dobře.

V ideálním světě, z pohledu Andreje Babiše, by Andrej Babiš stál opodál a díval by se, jak do sebe „řežou“ Petr Pavel a Danuše Nerudová.

V takový moment je to vlastně pro Babiše výhodné, protože on si pojede svojí pozitivní kampaň a voliči, kteří by se rozhodovali mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem, budou vidět konflikt, který nemusí být příjemný, a z Babišova pohledu jsou v tuto chvíli důležité dvě věci.

On ví, že má nějakou podporu pro první kolo, která by asi měla stačit pro postup do kola druhého a záleží na tom, kdo s ním do toho druhého kola půjde. A v zájmu Andreje Babiše by mělo být, aby se do toho druhého kola dostal slabší kandidát.

Jakou sílu v těchto volbách nebo před nimi může mít marketing Andreje Babiše. Má schopné marketéry, svá média, obrovské peněžní prostředky. Připomenu třeba senátní volby, kde neviditelná kandidátka, obžalovaná Jana Nagyová udělala poměrně dobrý výsledek proti superkandidátovi Miloši Vystrčilovi.

Určitě to velký vliv mít bude. Andrej Babiš a jeho tým opakovaně prokázali, že dokáží nastolovat kampaní ve veřejné debatě témata.

A toto je velmi silný moment, kdy Andrej Babiš může vlastně těm kampaním, které už běží, vzít vítr z plachet tím, že začne mluvit o něčem úplně jiném. A to bylo vidět i z předchozích vyjádření, kdy on říkal, že se rozhodl kandidovat na truc vládě, tak aby lidé měli zastání, že bude nadstranický kandidát.

Ten marketingový tým je kvalitní a je si vědom toho, jak má být kampaň vedena a určitě se budou snažit, aby jim to šlapalo i dál.

Kdo z kandidátů se podle vás pokusí získat voliče, které reprezentují ti, kteří na Václavském náměstí nedávno demonstrovali proti vládě a vyjadřovali podporu Rusku?

Toto je strašně těžká otázka. A vlastně z nabídky těch kandidátů, které máme před sebou a kteří mají šanci postoupit do druhého kola, tam není někdo, za kým by tento typ voličů šel.

A nabízí se odpověď, že Andrej Babiš k nim může mít nejblíž právě v tom akcentu na témata, která jsou spojená s nedostatečnou pomocí vlády v současné krizi atd.

Nicméně do té skládačky úplně nezapadá ta proruská orientace. Ať už si o Andreji Babišovi myslíme cokoliv, tak není proruský, spíše směřuje na západ, a to by část těchto voličů nemuselo zaujmout a nemuseli by ho podpořit.

Nicméně ve hře je třeba doporučení Miloše Zemana. Ve hře je spousta dalších faktorů, které ukáží, kam se tito lidé přikloní. Ale v tuto chvíli tak, jak jsou karty rozdané a jak kandidáti stojí, to nevypadá, že by se sešikovali za jedním.

Když jste zmínil Miloše Zemana, jakou sílu má podle vás v tuto chvíli, a bude mít před těmi volbami, jeho doporučení?

To je velmi dobrá otázka. Vlastně se můžeme dohadovat, nakolik on je ještě vlivný. On se z velké části stáhl z veřejného prostoru. Ke svým příznivcům promlouvá sporadicky, nicméně stále nějakou fanouškovskou základnu má, která není a nebude nevýznamná.

Část voličů se ale může cítit zrazena aktuálním Zemanovým postojem k Rusku. Potřebovali bychom více dat, abychom dokázali tuto otázku zodpovědět s menší mírou nejistoty.