Praha 1 do dvou měsíců vytvoří návrh na omezení otevírací doby podniků v centru

„Musí přijít i tento typ regulace. Tak, jako je to běžné v Evropě. Rozhodně to nebude v deset hodin, ale současně je skutečně potřeba myslet na to, že když je těch lidí prostě moc, tak je to příliš,“ řekl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. Situace v některých částech centra už podle něj dosáhla stavu, kdy jinak reálně řešitelná není.

O nové vyhlášce bude rozhodovat zastupitelstvo. Omezení by mohlo pomoct uklidnit noční ruch v některých ulicích.

Radnice první městské části dlouhodobě řeší problémy, které vznikají v důsledku turistického ruchu. Kromě alkoholových zájezdů ze západní Evropy a USA jde v souvislosti s rušením klidu místních také o využívání ubytovacích platforem typu Airbnb. U těch se chce město domluvit s pronajímateli i samotnými platformami na lepší komunikaci a spolupráci.