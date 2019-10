Hrad otálel s poskytnutím informací o platech, za obstrukce muselo zaplatit ministerstvo financí

Ministerstvo financí zaplatilo víc než 70 000 korun za nezákonný postup prezidentské kanceláře, která řadu měsíců odmítala zlínskému aktivistovi Luďkovi Maděrovi sdělit informace o výši platů hradních úředníků. Napsaly to pondělní Hospodářské noviny. I když ministerstvo mělo podle deníku vymáhat zaplacení částky po skutečném viníkovi, neučinilo tak. Praha 7:35 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Maděra v roce 2015 požádal prezidentskou kancelář podle zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení výše hrubých příjmů kancléře Vratislava Mynáře, tehdejšího šéfa protokolu Jindřicha Forejta a mluvčího Jiřího Ovčáčka za roky 2013 a 2014. Hrad mu požadované informace poslal až po 19 měsících od žádosti a krátce před tím, než se měl věcí zabývat soud.

Soudcovská unie upraví svůj etický kodex. Dodatek radí, jak se vyhnout střetu zájmů v soukromí Číst článek

Maděra poté zažaloval prezidentskou kancelář o takzvané zadostiučinění za dobu, kdy mu údaje nedala. Soud rozhodl, že kvůli obstrukcím při poskytování informaci o výši platů spolupracovníka prezidenta Miloše Zeman má stát, respektive ministerstvo financí zaplatit 47 000 korun a navíc uhradit náklady řízení 26 000 korun. Při svém rozhodnutí vyšel z verdiktu Nejvyššího soudu, který již dříve řekl, že nemateriální újma za nemožnost domoci se správného úředního postupu se dá vyčíslit penězi.

Informace o platech zaměstnanců státu v řídících pozicích je třeba žadatelům poskytovat podle verdiktu Nejvyššího správního soudu z října 2014 bez dalších úvah a bez omezení. Podle soudu je svobodný přístup k informacím klíčový pro kontrolu veřejné a politické sféry.

Právní názor

Ministerstvo financí se po soudním verdiktu obrátilo na prezidentskou kancelář, která ale škodu zaplatit odmítl, jak informovaly Hospodářské noviny. „Kancelář prezidenta republiky nepovažuje rozsudek za spravedlivý, protože nezohledňuje naše relevantní argumenty, jimiž je zdůvodňováno, že k nesprávnému úřednímu postupu nedošlo a nemajetková újma nevznikla,“ znělo její stanovisko.

Hrad oznámil, že Číňané chtějí postavit závod za osm miliard. Projekt má zajistit 500 pracovních míst Číst článek

Ministerstvo se poté rozhodlo, že úhradu nebude požadovat. Odůvodnilo to tím, že neví, kdo je konkrétní viník a zda vůbec nějak pochybil. Mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík uvedl, že hradní úředníci právní předpisy neporušili, protože šlo o jejich právní názor. „Právní názor nelze ztotožnit se zaviněným porušením právních povinností,“ dodal.

Vymáhání škody

S tím nesouhlasí Maděrova advokátka Petra Bielinová. Poukázala mimo jiné na to, že nakonec informaci Hrad poskytl pár dní před jednáním soudu, který by mu to podle ní nařídil. Kancelář si musela být chybného postupu vědoma, soudí.

Vymáhat škodu ministerstvo po Hradu už kvůli promlčení nemůže. Podle experta na poskytování informací Oldřicha Kužílka nyní naopak úředníkům ministerstva hrozí, že ji budou muset zaplatit sami. „Ten, kdo nechal na ministerstvu škodu promlčet, je odpovědný, že státní rozpočet přišel o nějakou částku. A může tak hradit až do čtyřapůlnásobku své mzdy,“ uvedl.