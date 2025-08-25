Ovce jako sekačka končí na podzim snězena. Vesnice se ‚poměšťují‘, chovatelů ubývá, říká farmář
Kolik ovcí, tolik problémů, líčí chovatel strasti celoročního chovu, k nimž se na vesnicích přidává nelibost nově příchozích. Kolik péče chundelatí tvorové od člověka potřebují? „Ať je nechová jenom kvůli tomu, aby mu vypásly zahradu. Ať je nechová jen kvůli tomu, že se mu to líbí. Musí najít smysl, že to zvíře chci a chci pro něj něco dělat,“ říká chovatel ovcí Jan Vejčík. V pořadu Host Radiožurnálu se k němu připojila i jeho dcera Elena.
Při loňské Zemi živitelce jste, pane Vejčíku, v našem vysílání mluvil o tom, jak chovatelů ovcí v Česku ubývá. Pokračuje to?
Jan Vejčík: Já mám pocit, že stále pokračuje. Během posledních čtrnácti dnů, kdy jsem obvolával chovatele, jestli nám přivezou ovce na výstavu – jezdili roky – tak u dvou jsem se dozvěděl, že už skončili, že už ovce nemají. A u dvou jsem se dozvěděl, že mi to vezou naposled a příště už nepojedou, protože taky končí. Ten pokles tam stále je.
00:00 / 00:00
Jak vypadá šampionát ovcí? Posuzuje se umístění barevných skvrn i správný samčí výraz, přibližuje chovatel Jan Vejčík
Čím to je? Je tak náročné chovat ovce?
Je to náročnější než třeba chovat skot, co se týče pracnosti.
V čem?
Musíte je častěji stříhat, skot se nestříhá. Častěji děláte paznehty. Taky se říká: jedna kráva, jeden problém. A jedna kráva je ekvivalent osmi ovcí, a to je osm problémů.
Tak to je výrazně komplikovanější...
Potom jsou tu ekonomické subjekty. Teď připočítáváme dravce, ať už jsou to krkavci, lišky, orli… vlci představují nejvýraznější zásah. Lidi jsou už potom otrávení.
A v poslední řadě se začíná vyskytovat fenomén poměšťování vesnic. Lidi se tam nastěhují, koupí si hezký domeček a začnou si nám tam stěžovat na to, že se tam pasou ovce, že se jim to nelíbí, a začnou otravovat. Potom lidi chápu, že jsou otrávení a s chovem skončí.
Z pohledu Eleny, jaké to je starat se o ovce?
Elena Vejčíková: Je to náročné, ale když k tomu člověk má vztah… Pro mě už je to spíš relax než práce. Když jsem se učila na přijímačky, tak jsem si do práce chodila odpočinout od učení. Už je to spíš na relaxaci, než něco, co musím.
Když člověk zadá na internet heslo chov ovcí, vyskočí řada článků o tom, jaké jsou to ideální živé sekačky. Je právě to, že sekají trávu, když to tak řekneme, jeden z hlavních důvodů, proč se ovce v Česku chovají?
To bych neřekl. Je třeba rozlišit mezi chovateli ovcí a těmi, co je používají jako živé sekačky. Ti, co je chovají, tak je chovají proto, že je chtějí chovat, mají vztah ke zvířatům, k půdě a k zemědělství jako takovému. Našli si svůj smysl v tom mít ovce a to dané plemeno, ještě ke všemu.
Druhá věc je, že jsou tu ti, co je používají jenom na vypásání. Jo, ať je chovají, ale nemají k tomu ten vztah. Většinou si je na jaře koupí a na podzim sní. Ale my je chováme celý život, máme k tomu jiný vztah. To jsou členové rodiny.
Ján Fotta je nejspíš poslední slovenský gubár. Zakázky má na rok dopředu, přesto řemeslo bojuje o přežití
Číst článek
Máte je pojmenované, mimochodem?
Elena: Některé, co jsou mazlivé, tak jo. Jinak ne. Nejde pojmenovat tolik ovcí.
Tak v kalendáři by se možná našlo 200 jmen, když jste říkal, že máte 200 ovcí.
Jan: To by se našlo, ale potom ještě s životním cyklem, kdy mají třeba 8 až 12 let, by kalendář za chvilku docházel.
Takže jenom vybrané ovce mají své jméno. Pokud by někdo uvažoval, že chce chovat ovce, co je důležité? Vyčetl jsem a slyšel jsem mnohokrát, že to základní je, že ovce nemá být sama, že mají být minimálně dvě.
Je to tak. Ovce musí být minimálně dvě. Když by se někdo rozhodoval, základní je, ať si nejdřív rozhodne smysl, proč je chce chovat. Ať je nechová jen kvůli tomu, aby mu vypásly zahradu. Ať je nechová jenom kvůli tomu, že se mu to líbí. Musí tam najít smysl, že to zvíře chce a chce pro něj něco dělat. Potom je úplně jedno, jaké si vezme plemeno a jaké mají podmínky. Zbytek už se dá dodělat.