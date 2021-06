‚Dávají pozor, i když odpočívají.‘ Farmu v Muckově chrání před vlky šestnáct pasteveckých psů

„Postupně si zvykali na naše stádo ovcí a ovce na ně. Zapracovávali se tak, aby s ovcemi fungovali na pastvě dobře a dostatečně je chránili,“ popisuje chovatelka Věra Novotná.

Spolupráci psů a ovcí na farmě v Muckově sledovala Jitka Cibulová Vokatá

I když by se někdy mohlo zdát, že psi nedávají pozor, opak je pravdou.

„Skutečně zdání klame. I když to vypadá, že psi odpočívají, stále dávají pozor. Sledují okolní krajinu, hlídají, jestli nehrozí nějaké nebezpečí. Jakmile se tady mihne zajíc nebo by skutečně přišla šelma, tak budou všechno střežit,“ potvrzuje chovatelka.

Než se psí smečka sžila s ovcemi, trvalo to dva roky. „Poslední napadení našeho stáda jsme zaznamenali na podzim 2020, ale za ten rok to bylo jediné napadení. Takže se nám potvrdilo, že ta ochrana funguje dostatečně. A potvrdilo se tedy i to, že vlci stále v naší oblasti operují a operovat budou,“ říká Novotná.

To, že tento způsob ochrany funguje, se potvrdilo i v den, kdy psí smečka musela na veterinární ošetření a stádo zůstalo několik hodin bez dozoru. „Ovce zůstaly bez dozoru jednu noc a vlk okamžitě útočil. Zabil pět chovných ovcí a v následujících dnech ještě dvě podlehly zraněním,“ vzpomíná chovatel René Zimmel.

I když už v současnosti psí smečka funguje na výbornou, musí se s ní ještě dále pracovat. „Rozšiřujeme počty ovcí mateřského stáda, a tím pádem potřebujeme i více psích smeček. Musíme počítat s tím, že pokud dojde ke zranění nebo fena hárá, mění se dynamika psí smečky. Je tedy potřeba mít smečku záložní, abych jednu stáhla z pastvy a nahradila ji smečkou jinou,“ vysvětluje Věra Novotná.

Chovatelé počítají s tím, že odchovaní psi by v budoucnu mohli ochránit i další stáda ovcí, která ohrožují vlci nejen na jihu Čech.