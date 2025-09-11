‚Ověřené informace v reálném čase.‘ Zelená vlna Českého rozhlasu má cenu od šéfa dopravní policie
Redakce Zelené vlny Radiožurnálu získala cenu od ředitele dopravní policie. Michal Hodboď ji ocenil za to, že se podílí na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Česku a spolupracuje s dopravní policií. Slavnostní plaketu převzal za redakci její vedoucí Václav Drážek, podle kterého je to ocenění celého týmu.
„Bylo velmi milé poslouchat slova, která říkal pan plukovník Hodboď. Věta, která mi utkvěla v hlavě, byla, že ‚Zelená vlna je naším hlasem na cestách‘. ‚Naším‘ míněno dopravní policie. To je ukázka toho, proč se naše spolupráce musí nadále rozrůstat,“ říká vedoucí Zelené vlny Václav Drážek.
„Většina z nás, kteří někam cestujeme, tak potřebujeme informace, a pokud možno, opravdu kvalitní. Když ověřené informace v reálném čase, tak Zelená vlna. Jasná volba,“ uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
Zelená vlna funguje nepřetržitě od roku 1974, její call-centrum pak bylo založené 2016. Za tu dobu přijali dispečeři už stovky tisíc hovorů.
Na rozdíl od třeba sportu, politiky nebo dění ve světě má podle Drážka Zelená vlna tu nevýhodu, že zpráva starší 10 minut je pro pořad historií. „Jen si položíme otázky: Jak dlouho asi bude srnka, divočák nebo jiné zvíře běhat po dálnici? Kolik minut může jet auto proti správnému směru jízdy? Jak dlouho bude ležet pneumatika na dálnici v jízdním pruhu, než jí někdo odstraní? To je práce s časem a minutami, které redaktor Zelené vlny musí bezpodmínečně zvládat,“ zakončil Drážek.
Zelená vlna za rok odbaví více než 22 200 vstupů v běžném provozu, k tomu lze v průměru přičíst dalších 1150 mimořádných vstupů.