Česko jako aktivní účastník války na Ukrajině? ‚Účelová dezinterpretace,‘ říká ministerstvo zahraničí

„První nepřátelský krok srovnatelný s napadením provedly Česko a Slovensko," píše se v dalším řetězovém mailu, který „varuje", že se Česko a Slovensko dodávkami zbraní aktivně zapojily do války Ukrajině. Naznačuje tak, že by se mohly případně stát cílem ruské odplaty. „Do bojů by se musela zapojit regulérní česká armáda," vyvrací informaci v dalším díle seriálu Ověřovna! analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Ověřovna! Praha 5:00 26. června 2022

„TAK SE TO FIALOVI A SPOL POVEDLO. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace zaslalo oficiální nótu do Čech a na Slovensko (dnes v noci asi 9.6.2022),“ začíná další ze série hromadných e-mailů, na který tentokrát v rámci Ověřovny! upozornil pan Ladislav L.

Ministerstvo zahraničí České republiky ale o žádné nótě ze strany Ruska neví. „Email chápeme jako účelovou dezinterpretaci skutečného stavu věcí s cílem vyvolat strach a obavy u veřejnosti,“ odpověděla na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Lenka Do.

„Aktivní zapojení na stranu nepřítele a jeho vyzbrojování je podle hledisek OSN nepřátelským aktem vůči RF na stejné právní úrovni, jako napadení RF a aktivním vstupem do války,“ píše se také v mailu nazvaném Takže nás zatáhl do války!

Podle analytika Lebdušky je to ale klasická rétorika, která se v případě Ruska často objevuje. „Ze strany Ruska to může být jako nepřátelský akt chápané, na druhou stranu tam propaganda vnímá jako nepřátelský útok kde co,“ vysvětluje.

Lebduška upřesňuje, že české a slovenské dodávky zbraní nejsou brány jako aktivní zapojení do konfliktu. To by nastalo jedině v případě nasazení armády, což se dosud nestalo.

Analytik upozorňuje, že Česká republika může jako suverénní země dodávat zbraně, komu chce. Podle ministerstva je to navíc ukotvené i v mezinárodní legislativě, protože Česko v „souladu s čl. 51 Charty OSN poskytuje pomoc zemi, která byla skutečně vojensky napadnuta Ruskou federací.“

V mailu autor tvrdí, že se Česko a Slovensko aktivně zapojily do války | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lebduška připomíná i příklady z historie, kdy ještě Československo v roce 1948 pomáhalo s dodávkami vojenského materiálu a výcvikem pro Izrael.

„A asi bychom neřekli, že jsme byli stranou té války. To je z tohoto hlediska samozřejmě nesmysl,“ dodává a pokračuje, že pro Českou republikou je v současné situaci Rusko bezpečností hrozbou, což souvisí nejenom s válkou na Ukrajině, ale třeba i s kauzou Vrbětice.

Žádná pomoc NATO

Mail dále tvrdí, že Česko a Slovensko jako „první provedly nepřátelský krok srovnatelný s napadením“, což je podle odborníka na politický, bezpečnostní a společenský vývoj na Ukrajině další podobenství s ruskou rétorikou, kterou federace argumentovala i před tím, než Ukrajinu napadla. Lebduška to tak vidí jenom jako další „čistou snahu o zdůvodnění agrese.“

Ověřovna! V seriálu Ověřovna! se server iROZHLAS.cz dlouhodobě věnuje dezinformacím šířených ve veřejném prostoru.

Tím, že ani Česko či Slovensko nejsou agresory, neplatí ani další informace, že by v případě skutečného napadení Ruskem nemohly žádat o pomoc NATO v rámci článku 5, protože jsou samy útočníky. „Tam by to byla čistá agrese České republiky a tady by ten článek byl aktivovaný. Podle stanov NATO by členské státy, naši spojenci, měli povinnost nám v tomto případě pomoc,“ vysvětluje analytik.

Podle resortu zahraničí je to tak opět snaha o dezinterpretaci. „Útok proti ČR by rozhodně nezůstal bez odezvy na straně Severoatlantické aliance,“ ujišťuje ministerstvo.

Je vlastně válka?

„Ukrajina Rusku válku dosud nevypověděla!!! Ani nemůže, protože dosud nemá v

OSN uzavřenou smlouvu na svrchovanosti hranic s okolními státy,“ varuje rovněž část zprávy. „Z ukrajinského hlediska to je válka,“ vyvrací tvrzení Lebduška s odůvodněním, že na Ukrajině je vyhlášen válečný stav.

Naopak Rusko ve válce oficiálně není, protože svou invazi stále prezentuje jako „speciální vojenskou operaci“.

Další linka v řetězovém emailu se pak dotýká uznání Ukrajiny jako státu a jejích hranic. Autor píše, že Ukrajina „dosud nemá v OSN uzavřenou smlouvu na svrchovanosti hranic s okolními státy. Tudíž je ve správě nástupnického státu po SSSR a tou je Rusko! Takže Rusko je v podstatě na svém území.“

To je opět další nepravda. Rusko uznalo Ukrajinu jako zemi již několikrát po rozpadu Sovětského svazu spolu s dalšími zeměmi, jak již dříve upozornila v reakci na podobný e-mail agentura AFP v rámci projektu Na pravou míru.

8. prosince 1991 podepsaly Rusko, Ukrajina a Bělorusko dohodu o Společenství nezávislých států, která je ustanovila jako jednotlivé nezávislé země. V článku pět se pak píše, že: „Nejvyšší smluvní strany vzájemně uznávají a respektují územní celistvost a nedotknutelnost stávajících hranic v rámci Společenství.”

Rusko a Ukrajina pak navíc podepsaly 28. ledna 2003 smlouvu o vzájemné hranici, kterou v roce 2016 zaregistrovaly i u OSN. V rámci smlouvy je přesně definovaná poloha hranic, včetně map.

Potvrzuje to i Lebduška, který zdůrazňuje, že Ukrajina „je mezinárodně uznávaný svrchovaný stát“, který „je členem OSN“. „Ukrajina byla dokonce členem OSN i jako sovětská republika, i když nebyla po druhé světové válce nezávislá. Je to normálně mezinárodně uznávaný stát se vším všudy,“ uzavírá.

