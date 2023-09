OVĚŘOVNA: Na sítích zase straší konspirační teorie o adrenochromu. ‚Je to bizarní,‘ hodnotí odborník

Ve skupinách na sociálních sítích se stále objevují zmínky o takvzaném adenochromu. Odkazují se při tom na severoamerickou konspirační teorii QAnon, která tvrdí, že tato látka, která má být získávána z krve vyděšených dětí, slouží jako elixír věčného mládí. Jak ale pro Ověřovnu vysvětluje biochemik Igor Kučera, adrenochrom ve skutečnosti žádné zázračné účinky nemá. A koupit lze i ve specializovaných obchodech. Ověřovna! Praha 5:00 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konspirační teorie spojené s údajně zázračnými účinky adrenochromu jsou populární zejména v USA | Zdroj: Profimedia

„Adrenochrom. To je oč tu běží, vy svěží 50+. Já ne, mám svědomí. Nemám zazobaného Američana, který by mi tu zvrhlost financoval,“ píše se v jednom z příspěvků na sociálních sítích. Reference je jasná. Odkazuje ke konspirační teorii QAnon.

Ta není v českém prostoru příliš známá, jak ukázal průzkum Společnost nedůvěry. Přesto i tady má své příznivce.

Ve zkratce jde o již několikrát autoritami i vědci vyvrácenou teorii o globálním spiknutí, v jehož rámci jsou po celém světě unášeny děti spolkem satanistických pedofilů. Podle teorie jsou jeho součástí osobnosti jako Barack Obama, Hillary Clintonová, George Soros či třeba herec Johny Depp a Tom Hanks.

Ti všichni se mají podle mnohokrát – i vědci – vyvrácené konspirační teorie podílet na mučení unášených dětí a z jejich těl pak získávat zázračnou drogu zvanou adrenochrom. A proč? Protože je podle této teorie elixírem věčného mládí. Paradoxně měla tento „nápoj“ podle šířených nesmyslů konzumovat také nedávno zesnulá britská královna Alžběta II. Před podobnými hoaxy varoval třeba projekt Univerzity Palackého E-bezpečí.

Adrenochrom? Nemá žádné účinky...

Jak vysvětluje biochemik Igor Kučera z Masarykovy univerzity, celá tato teorie je samozřejmě nesmyslná a „měl by se k ní vyjadřovat spíše psychiatr, než biochemik“. Vysvětluje, že žádná studie o tom, co se děje v krvi vražděných dětí pochopitelně neexistuje, protože by ji samozřejmě nepovolila žádná etická komise.

Zároveň ale vědci vědí, co se děje obecně v lidském těle při stresových situacích. „Když na nás zaútočí agresor, třeba nějaké individuum nožem, aktivuje se část našeho nervstva zvaná sympatikus a naše nadledviny začnou ve zvýšené míře vypouštět do krve hormon adrenalin. Výsledkem je zvýšená srdeční činnost a přesměrování krve z kůže, ledvin a střeva do mozku, srdce a svalů. Naše tělo se tak připravuje na boj s agresorem, případně na útěk. Tuto reakci jsme zdědili po svých zvířecích předcích,“ popisuje.

Ale jak vznikne z adrenalinu onen adrenochrom? Podle biochemika je to chemickou reakcí, takzvanou oxidací. „Chrom v názvu nesouvisí s kovem ‚chrom‘, ale s řeckým slovem chroma, tedy barva. Adrenochrom je totiž fialově zbarvený. Když je při stresu hodně adrenalinu, lze čekat i zvýšenou míru toho adrenochromu. Oproti adrenalinu ale nemá adrenochrom žádné výrazné fyziologické účinky,“ upozorňuje odborník.

Není to tedy žádná droga, jak se někde mylně traduje. „To zřejmě zavinil film Strach a hnus v Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas), kde je adrenochrom jako droga popisován. Podle režiséra filmu Terryho Gilliama se ale jednalo o fikci. Někteří lidé to ale, jak se zdá, vzali vážně,“ popisuje Kučera.

‚Vyhozené peníze‘

Adrenochromu, stejně jako adrenalinu, je podle biochemika v krvi naprosté minimum. Konkrétně jde o desítky až stovky nanogramů této látky na litr krve – nanogram je jedna miliardtina gramu, pro představu, o jak malé množství jde. Proto samotný základ konspirační teorie o pití krve je nesmyslný.

„Daleko jednodušší, i když pro někoho méně zábavné, je si čistý adrenochrom koupit ve specializovaných obchodech. Pro zajímavost, 25 miligramů čistého adrenochromu se u nás dá koupit za čtyři tisíce korun bez DPH. Ale amatérské narkomany už předem upozorňuji, že to budou vyhozené peníze,“ říká pobaveně Kučera.

A odkud podobné teorie vycházejí? Není to žádná novinka, konspirační teorie o magických schopnostech lidské krve se táhnou historií. „Čachtická paní Alžběta Bathoryová se podle pověsti koupala v krvi dívek, aby si zachovala mladistvý vzhled. A podobně satanisté údajně popíjejí lidskou krev jako údajný elixír mládí. To jsou samozřejmě z vědeckého hlediska nesmysly,“ dodává Kučera.