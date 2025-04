OVĚŘOVNA: Alza prý rozdává starším lidem notebooky za 70 korun. ‚Jedná se o podvod,‘ varuje společnost

Fotografie desítek rozbalených a na sebe naskládaných notebooků značky Lenovo doplňuje na sociální sítí Facebook příspěvek, který láká k jejich levnému pořízení. Za 70 korun si je podle reklamy mohou z Alza.cz pořídit lidé nad 50 let. Jedná se však o podvod. „Alza žádnou podobnou akci nepořádá,“ potvrzuje pro iROZHLAS.cz a projekt Ověřovna! mluvčí společnosti Eliška Čeřovská. A před podobnými výhodnými nabídkami varují i policisté. Ověřovna Praha 5:00 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie desítek rozbalených a na sebe naskládaných notebooků značky Lenovo doplňuje na sociální sítí Facebook příspěvek, který láká k jejich levnému pořízení | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Alza nabízí notebooky Lenovo od loňského roku starším lidem z celé České republiky. Účelem tohoto programu je snížit nadměrné zásoby a poskytnout pomoc lidem nad 50 let,“ stojí v placeném příspěvku na sociální sítí Facebooku. Příspěvek sdílí stránka s názvem Prodej notebooků pro důchodce. Vznikla nedávno, fotografie na ni byly přidány začátkem tohoto týdne. Dosud má jen jednoho sledujícího.

Přesto je pod placeným příspěvkem několik odpovědí od spokojených zákazníků. Spojují je zahraniční jména a pochybná čeština. „Jsem jen ohromen. Dostal jsem neskutečný notebook za 70 Kč!“ píše žena jménem Julia. „Byl jsem trochu skeptický, ale objednávku jsem risknul. Velmi překvapilo vybavení v balení,“ sdílí své „zkušenosti“ muž s rumunským jménem.

„Jedná se o podvodný příspěvek, který zneužívá jméno naší společnosti a šíří se zejména prostřednictvím sociálních sítí. Alza žádnou podobnou akci nepořádá,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Alza.cz Eliška Čeřovská.

Podvodná reklama zájemce také nabádá, aby vyplnili krátký dotazník, aby zjistili, zda mají na slevu nárok. Alza.cz nikdy nic takového po zákaznících ale nevyžaduje.

„Doporučujeme vždy zkontrolovat oficiální web Alzy nebo naše ověřené profily na sociálních sítích. V případě pochybností se zákazníci mohou obrátit na naši zákaznickou podporu,“ doporučuje Čeřovská, jak postupovat, pokud na podobnou nabídku člověk narazí.

O serióznosti nabídky mají člověka přesvědčit falešné komentáře údajně spokojených zákazníků, kteří výhodnou nabídku využili | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Neuvěřitelné nabídky jsou podezřelé

„Tento druh podvodu je velmi rozšířený a pachateli oblíbený, protože je velmi levný,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz Ondřej Penc z odboru prevence Policie České republiky. „Pachatel k tomu nepotřebuje nic, jenom si vymyslí nějaký příběh, postahuje si pár reklamních fotografií, udělá hezkou grafiku. Stojí ho to akorát ty peníze, které zaplatí Facebooku, aby tam reklamy měl, a to nemusí být žádná velká částka,“ líčí, jak podvod funguje.

Doplňuje také, co by mělo člověka varovat, že jde o podvod. „První znak, který by nás měl uhodit do očí, je neuvěřitelnost té nabídky. Pojďme si říct na rovinu, že notebook za 70 korun je vyloženě nesmyslná nabídka. Za ty peníze by se to nevykoupilo ani ve sběrně, tady se ale bavíme o firmě Alza, která má generovat zisk a najednou nabízí notebooky za 70 korun. Chce to trochu selského rozumu, jestli je něco super výhodné, tak by to pro mě mělo být podezřelé,“ uvádí Penc.

Pro ověření zároveň mohou udělat uživatelé několik dalších kroků, například napsat adresu stránky do internetového vyhledávače, jestli někdo nepíše, že ho již dříve podvedla. Řídit by se uživatel neměl ani komentáři pod placenými příspěvky, které jsou často falešné, jako v případě s údajnými levnými notebooky z Alzy. „Myslím, že ale postačí, když si uvědomíme, že zboží a služby za takhle nízké peníze jsou nereálné,“ říká.

„Alza žádnou podobnou akci nepořádá,“ potvrzuje pro iROZHLAS.cz a projekt Ověřovna! mluvčí společnosti Eliška Čeřovská | Zdroj: Koláž iROZHLAS, Reprofoto Facebook

Podvodníci si uvědomují, že většina lidí reklamě neuvěří, snaží se ale zasáhnout co největší počet lidí a spoléhají na to, že se chytne alespoň někdo. „Když si deset tisíc lidí přečte inzerát a klikne jim na to sto lidí a pošle jim 70 korun, tak už je to nějaký zisk. Když takových reklam mají deset a zkusí to v různých zemích, tak ten zisk je pro ně už zajímavý,“ líčí kapitán Penc.

„Pokud má někdo pocit, že se stal obětí nějakého protiprávního jednání a podvodu, tak každý má právo jednání oznámit na kteroukoliv služebnu Policie České republiky,“ radí Penc těm, kteří na podvodnou reklamu kliknou. Přiznává ale, že vyšetřování tohoto druhu podvodu není vůbec jednoduché. „Podvodníci často operují ze zahraničí, to znamená, že policie má velmi omezené možnosti, jak provádět vyšetřování a jak sbírat důkazy,“ uvádí.

Jak vysoké škody takové podvody napáchají, ale není jasné právě proto, že je lidé často nenahlásí.

Není to poprvé

Podobné typy podvodů se cyklicky vrací a často jsou navázány na nedostatek nějakého zboží – například před Vánoci, když jsou vyprodány herní konzoly a to celosvětově, je podle kapitána Pence třeba zbystřit, když je někdo výhodně nabízí k prodeji. „To jsou první znaky, které mě upozorní na to, že bych si měl ověřit,“ říká.

Zpravodajský server iROZHLAS.cz již dříve upozornil na podobné příspěvky, které nabízely zapomenuté kufry na Letišti Praha za 70 korun, nebo nabízel značkové reproduktory jen za 49 korun. I v těchto případech šlo o podvody.