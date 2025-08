OVĚŘOVNA: Batohy jen za 50 korun? Falešná reklama Decathlonu cílí na touhu ušetřit, varuje policie

„Stačí vyplnit krátký dotazník a Decathlon vám pošle batoh značky The North Face za pouhých 50 korun.“ S tímto tvrzením se podvodníci na facebooku snaží vylákat z lidí osobní data a peníze. „Tyto praktiky jsou velmi účinné, protože souvisí s univerzálními vzorci lidského chování,“ upozorňuje v dalším díle rubriky Ověřovna! policista Jakub Vinčálek. Podle mluvčí Decathlonu Petry Baštanové firma čelila podobným podvodům už v roce 2022. Ověřovna Praha 5:00 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodná reklama na facebooku láká na mimořádně levné značkové zboží za vyplnění dotazníku | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Moje maminka pracovala v Decathlonu více než sedm let, a minulý týden ji vyhodili,“ tvrdí příspěvek na facebooku, který lidem následně jako pomstu společnosti „odhaluje“ tajný způsob, jak od Decathlonu získat levné batohy. „Když už se k naší rodině zachovali tak nespravedlivě, můžu teď s čistým svědomím prozradit jeden interní tajný tip,“ píše se dál.

„Tip“ spočívá v tom, že lidé vyplní krátký dotazník a Decathlon jim jako poděkování pošle batoh značky The North Face přímo domů jen za 50,10 koruny. „Chápu, že ne všichni schválí, co dělám… Ale potom, co se stalo mé mamince, už opravdu nemám chuť chránit firemní tajemství,“ stojí také v příspěvku.

O výhodnou nabídku se ale v žádném případě nejedná. Jde o klasický facebookový podvod, který se snaží získat osobní data a peníze lidí, kteří falešné reklamě uvěří.

Touha ušetřit

„S tímto jevem se setkáváme bohužel poměrně často. Reklamy na jakékoliv produkty, slevy nebo služby jsou často zneužívány podvodníky. Cílí na veřejnost, zejména na její touhu ušetřit nebo dostat něco zdarma,“ upozorňuje pro server iROZHLAS.cz Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Policie ČR.

„Tyto praktiky jsou velmi účinné, protože souvisí s univerzálními vzorci lidského chování. V některých případech se jedná o nekalé obchodní praktiky, v jiných má toto jednání přesah do trestně právní roviny,“ dodává.

„Zpravidla se jedná o vytvoření podvodných phishingových stránek, které mají skutečně jediný cíl – získat údaje k platebním prostředkům (karty, internet banking) a následně odčerpat finance. Reklamy na podvodné stránky jsou časté nejen na sociálních sítích, ale všude. Poté, co jsou nahlášeny, jsou zpravidla odstraněny,“ vysvětluje Vinčálek.

To pro server iROZHLAS.cz potvrdila i mluvčí společnosti Decathlon Petra Baštanová. S podobným podvodem se nesetkali rozhodně poprvé.

„V podobném rozsahu a na podobném principu jsme se s tím setkali už v létě 2022. Tehdy jsme se však mohli lépe bránit, protože se podvodné stránky vydávaly přímo za Decathlon, takže jsme je mohli snadno nahlásit na Metu (mateřskou společnost Facebooku, pozn. red.), že se nejedná o oficiální profil a oni je zablokovali. Teď je bohužel situace komplikovanější, protože podvod se šíří ze soukromých (i když pravděpodobně falešných) účtů,“ říká Baštanová.

Podvodné příspěvky nahlašují převážně zaměstnanci Decathlonu, jejich známí, ale také zákazníci: „Zatím nám nikdo přímo nenahlásil, že by mu ‚vyluxovali účet‘, většinou se lidé dříve obrátí na naše zákaznické centrum a ověřují si, zda je to pravda nebo ne,“ doplňuje Baštanová.

Věrohodnost příspěvku se většinou snaží podporovat i komentáře pod ním, také ale pocházejí z klávesnic podvodníků. „Ani já jsem tomu ze začátku nevěřil, zavolal jsem do Decathlonu a potvrdili mi, že je to pravda – ale platí to jen online!“ tvrdí třeba jeden z nich.

Komentáře pod příspěvkem mají přesvědčit ostatní uživatele, že je vše reálné a opravdu dostanou batoh za několik desetikorun | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Placená reklama

Boj s podobnými podvodnými příspěvky je ale jak podle Baštanové, tak podle Vinčálka náročný. „Problém se snažíme primárně řešit přímo s Metou a jejich account manažery, stejně tak se snažíme všem zákazníkům komunikovat, ať podvody nahlásí jako scam. Zatím je to však bez většího výsledku, protože Meta nereaguje úplně rychle. Samozřejmě také informujeme přímo na facebooku,“ přibližuje Baštanová.

Vinčálek pak upozorňuje na to, že podvodníci za své příspěvky na sociálních sítích často platí, aby měly větší dosah. Poté, co ostatní uživatelé nebo zneužitá společnost takový post nahlásí, se pak podvodníci jen přesunou na jiný účet.

Při vyhledávání se navíc zaplacené příspěvky, označené například jako „sponzorováno“, objevují jako první. I to může uživatele zmást a dává to reklamě větší důvěryhodnost. Platformy se však snaží proti podvodníkům bojovat a spolupracují s policií, dodává Vinčálek.