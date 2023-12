Dva roky s Ověřovnou: desítky vyvrácených nesmyslů, vzdělávání veřejnosti i strážníků

Server iROZHLAS.cz pokračuje už druhým rokem v projektu Ověřovna, který se zaměřuje na vyvracení nesmyslů šířených na internetu. V roce 2023 svou činnost ale ještě rozšířil. Ověřovali jsme výroky kandidátů v debatách před prezidentskými volbami, uspořádali řadu workshopů pro laickou i odbornou veřejnost a hostili první ročník takzvané „Ověřovny na vlastní kůži“, kdy si práci ověřovatelů vyzkoušelo patnáct seniorů. Praha 5:00 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Projekt Ověřovna serveru iROZHLAS.cz funguje už druhým rokem. Za tu dobu se nám podařilo ověřit a vyvrátit na stovku nesmyslů, které se šířily na sociálních sítích a v řetězových e-mailech.

Inspiraci pro své texty a práci stále čerpáme primárně z tipů našich čtenářů, kteří nám žádosti o ověření konkrétních informací posílají na – pro ten účel zřízenou – e-mailovou adresu overovna@rozhlas.cz. Letos jsme od čtenářů zaznamenali okolo tisíce námětů, což dokazuje, že zájem o podobnou službu v Česku přetrvává.

Tým Ověřovny se z těchto námětů snaží vybírat ty, které se opakují či mají velký potenciál šíření, následně je vysvětlujeme a případná vymyšlená tvrzení vyvracíme. V roce 2023 jsme takto ověřili na padesát šířených nesmyslů.

Jaké zprávy vás nejvíce zajímaly? To popisujeme v textu dále.

Letošní rok byl ale pro Ověřovnu v mnohém nový. Z pouhé služby na ověřování falešných informací se tým tvůrců vydal i za čtenáři s přednáškami a workshopy.

Ověřovna na vlastní kůži

Klíčový byl pilotní projekt „Ověřovna na vlastní kůži“ pořádaný na začátku roku ve spolupráci s organizacemi Transitions Online a Elpida, které se zabývají dlouhodobě mediálním vzděláváním seniorů.

Právě patnáct jejich kurzistů si mohlo vyzkoušet denní práci našich redaktorů a redaktorek. Sami si zvolili témata, kterými se chtěli zabývat, a pod vedením týmu Ověřovny a zkušených lektorů si informace s užitím volně dostupných nástrojů sami ověřili.

Ověřovna! na vlastní kůži, den druhý. Projekt @CRozhlas @iROZHLAScz, Transition Online a Elpida, ve kterém si senioři sami aktivně vyzkoušeli vyvracet dezinformace. Výsledky už za chvíli pic.twitter.com/9omCkoExmz — Anna Urbanová (@Urbejnou) March 4, 2023

A výsledek? Trojice textů, které úspěšně vyvrátily šířené nesmysly. Seniorům se podařilo třeba popsat skupinu podvodných stránek, které se s užitím známých jmen a zneužitím vizuální podoby mainstreamových zpravodajských webů snaží z nepozorných lidí lákat peníze.

Další skupina pak vyvrátila smyšlenou informaci o pořádání takzvané „Banderaparty“ v centru Prahy. Lživý příspěvek, který pocházel z facebookového profilu Aleše Svobody (který jej záhy smazal), tvrdil, že o této akci informoval světový tisk.

Jenže jak senioři ověřili, žádná taková informace ve zmíněných médiích nikdy nebyla. Šlo o smyšlenku, která měla za cíl jen vyvolávat emoce a nenávist k ukrajinským uprchlíkům v Česku. Celý text si můžete přečíst níže.

Posledním tématem, které si senioři zvolili, byla prosba o pomoc s ověřením informace o údajně přednostním právu na operaci pro pacienty z Ukrajiny před českým personálem.

Informace mluvila o konkrétním českém pacientovi, který údajně čekal půl roku na operaci kýly, a když už k ní mělo dojít, nemocnice operaci odložila kvůli třem ukrajinským pacientům se stejnou diagnózou. Jak ale senioři s týmem Ověřovny od nemocnice zjistili, k žádnému podobnému případu nedošlo.

Na projekt nám poté přišla skutečně pozitivní odezva, i proto ve spolupráci se zmíněnými organizacemi připravujeme další ročník projektu „Ověřovna! na vlastní kůži“ – tentokrát i ve vybraných krajských městech.

Přednášky

Členové týmu Ověřovny se také během roku účastnili řady přednášek a workshopů. Pro polské rádio TOK FM jsme hodnotili situaci s šířením falešných informací před českými prezidentskými volbami.

V létě jsme na požadavek organizace Free Press for Eastern Europe pro novináře polského vydavatelského domu Gazetta Wyborcza uspořádali také workshop, v něm jsme představili nejen celý projekt Ověřovna, ale i to, jakým způsobem pracujeme a jaký je o výstupy Ověřovny v Česku zájem.

Neodmítli jsme ani nabídku na přednášku v rámci Mezinárodní konference obecních policií v Olomouci a následně na žádost strážníků z Krnova uspořádali v létě školení pro jejich zaměstnance.

Ověřovna na Prix Bohemia Radio 2023 | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Debatovali jsme také na Bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a také na pražském Forum Media.

Letos jsme nevynechali ani Českým rozhlasem pořádané Prix Bohemia Radio v Olomouci. A nakonec jsme přednášeli také na školách, nebo třeba konferenci knihovníků.

Ověřovna byla také součástí programu na Letní filmové škole v Uherském Hradišti | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

S pomocí výzkumníků z Národního institutu SYRI server iROZHLAS.cz zároveň přispěl tvrdými daty do debat o dopadech dezinformací a konspirací na českou společnost. Výzkum s názvem „Společnost nedůvěry“ zmapoval, jak moc a kterým dezinformacím lidé v Česku důvěřují. Co tuto důvěru podmiňuje a co to vlastně znamená. Vše jsme shrnuli v sérii textů, veškerá zjištění jsou volně dostupná veřejnosti.

Zaměřili jsme se také na hit letošního roku – nástup volně dostupné umělé inteligence. Abychom demonstrovali, jak se prostředí internetu a práce s informacemi mění, připravili jsme pro naše čtenáře speciální „klikací“ aplikaci.

V následném analytickém textu jsme celou věc s odborníky na umělou inteligenci vyhodnotili a přidali i nějaké rady, jak je možné ještě stále výtvory umělé inteligence od reality poznávat a ověřovat.

Náhled stále dostupné aplikace. Dokázali byste poznat, zda jde o produkt fotografa či umělé inteligence? | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co zaujalo nejvíce?

A teď ještě krátce k textům, které naše čtenáře zaujaly nejvíce. Na první příčku se letos vyšplhalo vyvrácení upravené fotografie prázdného sálu Valného shromáždění OSN, která se šířila s kontextem, že přesně před takto prázdným sálem vystoupil český prezident Petr Pavel.

Jenže jak zjistil server iROZHLAS.cz, snímek Petra Pavla u řečnického pultu na Valném shromáždění byl naklíčován do ve skutečnosti mnohem starší fotografie, kdy byl sál OSN uzavřen veřejnosti kvůli pandemii koronaviru.

Druhým nejčtenějším textem Ověřovny byla letos reakce na zbrklost některých webů a institucí ve snaze přijít první s „ověřením“ pravosti složenky na výplatu více než 96 tisíc korun coby příspěvku na děti pro Romku z Ostravy.

Případ jsme popsali i s pomocí regionální reportérky Českého rozhlasu, která zjišťovala skutečný stav věcí přímo na místě. Ocenili jsme při tom práci serveru Demagog.cz, který na zdrženlivost v přejímání rychlých závěrů anonymního účtu na sociálních sítích upozorňoval od samého počátku.

Na třetí pozici se umístilo ověření příspěvku šířeného na sociálních sítích a řetězovými e-maily, jenž „odhaloval spiknutí“, které se skrývá za značkou žáby na potravinách. Ta měla podle hoaxu označovat produkty, které v sobě obsahují třeba i vakcínu proti covidu-19.

Úsměvný hoax vyvrátila Ověřovna s pomocí Státní zemědělské a potravinářské inspekce i odbornice na udržitelné zemědělství. Značka ve skutečnosti upozorňuje na produkty s vysokými standardy.

Na čtvrté příčce se ve čtenosti umístilo ověření fotografie Volodymyra Zelenského, kterého šiřitelé srovnávali s fotografií Adolfa Hitlera. V čem měla být podobnost? Údajně v nápodobě německého Železného kříže, který nosil Hitler na uniformě. Podobný znak se totiž nacházel i na tričku ukrajinského prezidenta.

Ve skutečnosti šlo ale o znak Ozbrojených sil Ukrajiny, který nemá s nacismem nic společného, což jsme v textu vysvětlili s pomocí odborníka.

No a do první pětice nejčtenějších textů se dostal i hoax, který se v různé obměně vrací už asi deset let. Jde o jakýsi výpočet sociálních dávek, kterými stát podporuje sociálně slabé. Původně byl nesmyslný výpočet používán v kontextu kritiky příspěvků Romům, vývojem situace se ale změnil v kritiku podpory ukrajinských uprchlíků.

Jak navíc ověřil server iROZHLAS.cz, česká matka samoživitelka může měsíčně získat až o 12 tisíc korun více než ukrajinská.