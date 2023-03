OVĚŘOVNA: Na chebském nádraží Ukrajinec nevraždil. Policie vyvrací šířený hoax ze sociálních sítí

Na sociálních sítích se začal ve středu šířit výstřižek facebookového příspěvku, ve kterém jeho autor tvrdí, že na chebském nádraží vraždil Ukrajinec. O celém incidentu neinformovala žádná média ani úřady a neví o něm ani policie. Sdílená informace je tedy nepravdivá. Server iROZHLAS.cz vyvrací celý příspěvek v dalším díle seriálu Ověřovna! a vysvětluje i možnou motivaci šiřitelů těchto falešných informací. Ověřovna! Cheb 11:43 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Informace o údajné vraždě na chebském nádraží je nepravdivá. Vyvrátila ji i sama policie | Zdroj: Facebook

„Známej mi psal...,“ tak začíná facebookový příspěvek muže, který vystupuje pod přezdívkou Stefy Krejzzy. V něm tvrdí, že mu se mu jeho známý svěřil s šokující informací – v úterý ráno měl jeho strejdu na chebském nádraží zabít Ukrajinec. A důvod? Prý mu jen nechtěl dát cigaretu. K příspěvku připojil fotografii chebského nádraží a kapitálkami nápis „Sdílejte!!“, což vyslyšelo na pět desítek lidí.

Jenže jak ověřil server iROZHLAS.cz přímo u policie, tato sdílená informace je nepravdivá. „Je to samozřejmě nesmysl, připravujeme k tomu vyjádření,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Moravčík serveru iROZHLAS.cz.

Můžeme uklidnit veřejnost, že o ničem takovém nevíme a žádný podobný "incident" neprověřujeme. Páteční pohřeb něčího "strejdy" však vyvrátit nemůžeme. #policiekvk https://t.co/tYQODHKvZz — Policie ČR (@PolicieCZ) March 1, 2023

Je nutné doplnit, že kdyby skutečně došlo k vraždě na chebském nádraží, nevěděla by to patrně pouze policie, ale zároveň i místní média, která by o celém incidentu určitě informovala.

Jenže jak je možné zjistit z vyhledávání na základě klíčových slov, o podobném incidentu není nikde ani zmínka. Je tedy jasné, že sdílená informace není pravdivá.

‚Šokující informace‘

Server iROZHLAS.cz oslovil také šiřitele této informace s tím, zda si za svým příspěvkem opravdu stojí a proč informaci, která je očividně nepravdivá, šíří. Ten ale na zaslanou zprávu vůbec nereagoval.

OVĚŘOVNA: Ukrajinci naběhli do Tesca a začali ve velkém krást, šíří se po sítích. Policie událost vyvrátila Číst článek

Motivaci ke sdílení podobných silných informací, nabízí Jaroslav Valůch z organizace Transitions Online, který se dlouhodobě zabývá mediálním vzděláváním.

„Ten primární důvod, proč se teď začínají šířit různé nenávistné, lživé nebo zavádějící informace zrovna o uprchlících, je snaha najít nějaký neotřelý pohled na danou situaci, který ji nějak jednoduše vysvětluje. Zároveň je to i snaha u řady lidí omluvit si, že nechtějí být nutně úplně solidární s těmi uprchlíky,“ přiblížil Valůch.

Podle něj ale není radno podceňovat ani motivaci, podělit se s ostatními o nějakou „šokující informaci“, která se k danému člověku opravdu dostane. A tento šiřitel jen nedokáže zhodnotit její relevanci.

„Takto to bylo vždy na osobní i zprostředkované rovině. A ;toho zneužívají právě i tvůrci dezinformací. Počítají s tím, že je lidé nebudou ověřovat právě proto, že mají možnost předat svým přátelům, známým informaci o něčem zajímavém, šokujícím,“ doplňuje.

Šířená dezinformace odpovídá svou formou už dříve sdíleným falešným zprávám, kterým se Ověřovna! serveru iROZHLAS.cz věnovala. Šlo například o inforamce o údajných krádežích ukrajinských uprchlíků v tuzemských obchodech či o tom, že si ukrajinští uprchlíci neváží humanitární pomoci a poškozují hotelové pokoje, ve kterých byli na začátku migrační vlny ubytováni. Všechny tyto „šokující zprávy“ se redakci podařilo nakonec vyvrátit.