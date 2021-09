Srážlivost krve po očkování, evropský superstát a Babiš migrant. Ověřovna! se zaměřila na tipy od čtenářů

Došlý řetězový e-mail má v hlavičce velkými písmeny napsáno: „ŠVÝCARSKÝ EXPERT UKÁZAL NA MIKROSKOPU, JAK SE LIŠÍ KREV OČKOVANÉ OSOBY OD NEOČKOVANÉ.“ V textu je pak odkaz na článek webu cz24.news o tom, jak očkování údajně mění strukturu krve.

Tvrdí, že krevní systém po vakcinaci začne generovat spoustu krevních destiček, které působí jako lepidlo a slepují červené krvinky dohromady. Podle Jaromíra Gumulce z Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a místopředsedy České společnosti pro trombózu a hemostázu není informace pravdivá.

„Destičky pro vznik krevních sraženin a zastavení krvácení jsou důležité, ale jako lepidlo pro červené krvinky vůbec nepůsobí. To tak vůbec nefunguje,“ komentuje Gumulec pro Radiožurnál.

Ve videu z článku údajný expert ukazuje na monitoru, jak se takzvané tromby shlukují do válečků, a tím podepírá své tvrzení. Upřesňuje, že se jedná o zcela jiný a známý jev, kterému se říká penízkovatění erytrocytů. To se objevuje u pacientů s některými změnami bílkovin v krevní plazmě nebo séru.

„Tam se to skutečně chová tak, že vzniknou při pokojové teplotě takové shluky, takové řady červených krvinek. Jak se to zase zahřeje, tak se to zase rozvolní. Rozhodně to nefunguje tak, že by to ucpalo velké cévy a dělalo to takové problémy, jak to tam ten člověk popisuje,“ říká. V článku je pak řada dalších nesmyslů, autor třeba spojuje pásový opar s trombózou nebo doporučuje očkovaným lidem brát léky proti srážlivosti krve.

Evropský superstát?

Členské státy Evropské unie se podle dalšího z došlých řetězových e-mailů budou muset vzdát vlastní armády, tajných služeb, vlastní měny a budou muset povinně přijmout společný systém přerozdělování migrantů. E-mail se odvolává na polské vládní médium TVP Info a údajně tajný dokument s podpisem Franka-Waltera Steinmeiera, současného prezidenta Německa.

Tajný dokument je ve skutečnosti veřejné společné prohlášení německého a francouzského ministra zahraničí z roku 2016. V něm sepsali své názory na budoucí směřování unie.

Podle odborníka na polskou a evropskou politiku Víta Dostála, ředitele Asociace pro mezinárodní otázky, se v dokumentu nepíše o ničem, co by vedlo ke ztrátě suverenity členských států: „Ta zpráva, která se objevila na stránce polské vládní televize, je zavádějící. Všechny uvedené body, které jsou zmíněné i v e-mailu, říkají něco, co v textu vůbec není anebo je to hluboce překroucené.“

Babiš migrantem

Přišel i podnět, že Piráti označili premiéra Andreje Babiše (ANO) za migranta a ekonomického migranta. Takto premiéra nazvali radní Olomouckého kraje Martin Šmída a poslanec Mikuláš Ferjenčík (oba Pirátská strana) v červnu v Parlamentních listech.

Babiš má podle veřejně dostupných zdrojů dvojí občanství – české i slovenské. Umožňovala to výjimka v zákoně, která se zabývala rozpadem České a Slovenské federativní republiky v roce 1993.

Žádným migrantem v Česku tedy není, je českým i slovenským občanem.