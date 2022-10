OVĚŘOVNA: Další falešná fotka. Prezident Zelenskyj nevydává knihu ‚Můj boj‘, špatná je i gramatika

V polovině týdne se začaly z ruských fór a telegramových skupin šířit fotografie údajné nové knihy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s názvem „Můj boj“. Jde ale o záměrnou manipulaci vytvořenou tak, aby připomínala přebal knihy Adolfa Hitlera „Mein Kampf“. Z manipulace usvědčuje autora fotografie třeba i špatně napsané prezidentovo jméno na přebalu. Praha/Kyjev 6:00 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je terčem fotomontáží a zkreslených informací velmi často | Zdroj: Reuters

„Náhoda?“ S takovým komentářem sdílel europoslanec za SPD Ivan David na svém twitterovém účtu fotografii údajné nové knihy prezidenta Volodymyra Zelenského, jejíž obálka se až nápadně podobá přebalu knihy Adolfa Hitlera „Mein Kampf“. Dokonce i název údajné Zelenského knihy měl být stejný.

Příspěvek nasbíral jen na Davidově profilu téměř 300 „lajků“ a 90 sdílení. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, jde o záměrnou manipulaci, která se nezakládá na pravdě.

Kniha Volodymyra Zelenského s tímto názvem neexistuje. Že by podobnou knihu plánoval prezident vydávat, odmítlo i ukrajinské velvyslanectví v Praze.

„Podobná kniha samozřejmě nevyšla. Jedná se o falešnou informaci. V nejbližší době by v některých zemích měl v různých jazycích vyjít sborník šestnácti projevů prezidenta Volodymyra Zelenského. Tato kniha se bude ale jmenovat Poselství z Ukrajiny,“ vysvětlila mluvčí ukrajinského velvyslanectví Tetiana Okopná, podle které jde o jednoznačný „fejk“.

O chystaném vydání Zelenského knihy s názvem „Poselství z Ukrajiny“ informoval už na začátku týdne třeba i britský list Guardian.

Ověření

Že jde o manipulaci, napovídá podle ukrajinských zdrojů i další skutečnost. A to hned dvě chyby v prezidentově jménu na údajném obalu knihy. To ostatně potvrzuje ukrajinistka Tereza Chlaňová z Univerzity Karlovy.

„Jeho jméno není správně napsáno, správně má být Володимир Зеленський, tzn. mají tam být jiná ‚e‘. To, co je na obrázku (є), by se totiž četlo jako ‚je‘, to znamená Zělěnskyj. Správně je však Volodymyr Zelenskyj, tedy s ‚tvrdým e‘,“ říká.

Stejně situaci hodnotí i ukrajinista Miroslav Tomek, podle kterého je „změkčování“ po písmenech „z“ a „l“ typické pro ruštinu.

„Podoba ‚Зєлєнський‘, kterou vidíme na obálce knihy, by se foneticky blížila podobě ruské. To nasvědčuje tomu, že obálku knihy vytvořil Rus, který prostě zaměnil ruská písmena za jejich ukrajinské ekvivalenty. Žádný Ukrajinec by jméno ukrajinského prezidenta takto nenapsal, rozdíl ve výslovnosti je pro rodilého mluvčího zcela zřejmý,“ hodnotí fotografii Tomek.

Jméno ukrajinského prezidenta je napsáno špatně – správně by mělo být užito klasické „tvrdé“ „e“ | Zdroj: reprofoto Telegram

Při reverzním vyhledávání obrázků není možné knihu na fotografii nikde najít. Když se zadá konkrétní snímek do nástroje na kontrolu metadat fotografie, ukáže se, že byla fotka upravena. I toto je vodítko, že je jí prezentovaná informace v nepořádku.

Při rozsáhlejším hledání je patrné, že fotografie pochází z ruských telegramových skupin. Řada diskutujících na internetových fórech se odkazuje na Borise Rožina, který na telegramu vystupuje pod přezdívkou Colonelcassad a má 820 tisíc sledujících.

Rožin sídlí na Ruskem okupovaném Krymu, ideologicky se kloní ke komunismu. A na svém blogu často sdílí proruský narativ k válce na Ukrajině. Na telegramu se prezentuje jako „expert Centra vojenskopolitické žurnalistiky“ a rozebírá situaci na bojišti často z „ruského pohledu“.

Právě ten patrně fotografii sdílel jako první a to krátce po středečním poledni s titulkem: „Dobrý večer, jsme z třetí říše. Historický předchůdce a moderní epigon.“ Patrně při tom narážel na ukrajinskou píseň „Dobrý den, jsme z Ukrajiny“, která se stala populární zejména po ruské invazi v únoru 2022. Toto spojení využívají nejen vojáci, ale i politici jako neformální pozdrav.

Následují sdílení třeba na twitterovém účtu DonbassSegodnya, ale i na často anonymních účtech nebo právě profilech prorusky smýšlejících politiků a aktivistů.

Snahy vykreslit prezidenta Ukrajiny jako nacistu, nebo přinejmenším jako člověka, který k nacismu inklinuje, jsou nejen na ruských sociálních sítích, ale i v tamních médiích častá.

V minulosti jsme ověřovali třeba fotografii prezidenta Zelenského se svastikou nebo i informace, že Německo podalo na ukrajinského prezidenta žalobu pro zpronevěru státních peněz a válečné zločiny. Tyto informace nejsou pravdivé a jen mají legitimizovat ruskou agresi vůči Ukrajině.

Možná to smažu

Server iROZHLAS.cz kontaktoval také europoslance Ivana Davida, zda ví, že sdílel dezinformaci. „A vy to víte jistě? No vidíte, no... To se stane,“ reagoval nejprve.

OVĚŘOVNA: Ukrajinský generál Zalužnyj nemá na svém náramku svastiku, jde o optický klam Číst článek

Na otázku, zda se za sdílení fotografie – s ohledem na to, že jde o manipulaci – omluví, ale reagoval neurčitě. „Něco s tím určitě udělám. Nevím, jestli se to dá smazat, já jsem nikdy nic nesmazal. Jestli se to dá smazat, tak to asi smažu. Já si to ověřím, jestli je to fejk, a uvidíme, jo?“

Útočnější začal být David po dotazu, zda by si tedy se svým počtem sledujících a především z pozice své funkce europoslance neměl informace ověřit předtím, než je sdílí.

„Váš dezinformační Český rozhlas dezinformuje každý den. Jednostranností informací, které poskytuje. Tendenčností výkladu... Nevím, kolik vám je let, ale já jsem dost starý na to, abyste mě mentoroval. Myslím, že ten rozhovor můžeme ukončit. Nevím, proč bych vám měl dokolečka odpovídat,“ uzavřel rozhovor s tím, že si pravdivost svého příspěvku ještě ověří.

Ivan David skutečně večer před vydáním Ověřovny svůj příspěvek na sociální síti Twitter smazal.