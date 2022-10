OVĚŘOVNA: Mají manželé povinnost plodit děti? Kovářová šíří homofobní nesmysly, reagují advokátky

„Manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti,“ tvrdí advokátka a nově zvolená senátorka Daniela Kovářová na svém facebooku. V příspěvku se odvolává na občanský zákoník a některé jeho pasáže doslovně cituje. Celým textem se pak snaží argumentovat, proč stejnopohlavním párům nemůže být umožněno manželství. Žádný zákon ale povinnost nebo právo na sex nebo početí dětí v manželství neukládá. Ověřovna! Praha 5:00 29. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Daniela Kovářová v příspěvku na facebooku cituje občanský zákoník, že účelem manželství je založení rodiny a výchova dětí. To v zákoníku skutečně je.

„Pokud by chtěla být Daniela Kovářová skutečně přesná, pak by ocitovala to ustanovení celé, totiž že založení rodiny, řádná výchova dětí – ale vedle toho i vzájemná podpora a pomoc jsou hlavním, nikoli jediným účelem manželství. Konkrétní důvody, smysl a naplnění institutu manželství zákon ponechává zcela otevřené osobám, které do tohoto dobrovolného svazku vstupují,“ upozorňuje advokátka Věra Nováková.

Český právní řád navíc žádnou konkrétní definici rodiny neobsahuje. „Rodinu tvoří i bezdětné manželství nebo nesezdaný pár. Realita rodinného života je velice pestrá, což Daniela Kovářová jako advokátka specializující se na rodinné právo nepochybně ví,“ dodává Věra Nováková.

To potvrzuje i další advokátka Pavla Špondrová: „K založení rodiny, kterou zákon nikde výslovně nedefinuje, může samozřejmě dojít i mezi dvěma osobami bez dětí. Nepravd je v textu celá řada, namátkou dále to, že není pravda, že o vstup do manželství dvojice stát žádá, naopak. Lidé svou vůli vstoupit do manželství státu pouze oznamují.“

Senátorka v textu píše o právu a povinnosti sexu v manželství. To podle advokátky Věry Novákové neexistuje:

„Hovořit o povinnosti a právu na sex je nejen zvrácené, ale i potenciálně nebezpečné. K jakémukoliv naznačování, že by snad mělo existovat právo na sex a tomu odpovídající vynutitelná povinnost, čtenářstvo tímto důrazně upozorňuji, že donucení k pohlavnímu styku má naopak v našem právním řádu závažné trestněprávní konsekvence. Sex musí být vždy a jedině dobrovolná a potěšení přinášející aktivita!“

Příspěvek Daniely Kovářové | Zdroj: Repro Facebook

Povinnost neexistuje

Advokátka Pavla Špondrová doplňuje, že neexistuje žádná taková povinnost zákonná, ale ani morální:

„Pojetí vzájemných manželských povinností, které obsahoval rakouskouherský Obecný zákoník občanský nebo trestní zákoník z roku 1852, který považoval za znásilnění jen mimomanželskou soulož, bylo v průběhu 20. století opuštěno. Těžko říct, jak může toto Daniela Kovářová nevědět.“

„„Paní Kovářová své hodnotové postoje zaměňuje za platné právo. Pomíjí systematiku a metodologii, pravidla právní interpretace, hierarchii právních norem, dokonce si plete i základní právní pojmy.““ Adéla Hořejší (advokátka)

Senátorka Daniela Kovářová pak v textu pokračuje: „… žádnou takovou povinnost registrovaní partneři z pochopitelných důvodů nemají. Děti totiž z jejich spojení nikdy nevzniknou.“

Její text podle advokátky Adély Hořejší není vůbec relevantní do právní debaty: „Jde o homofobní projev. A takto bychom k němu měli přistupovat.“

Celý text má podle ní jen racionalizovat, proč neumožnit lidem rovný přístup k právu na základě jejich sexuality či sebepojetí, tedy něčeho bytostně niterného a soukromého.

„Paní Kovářová své hodnotové postoje zaměňuje za platné právo. Pomíjí systematiku a metodologii, pravidla právní interpretace, hierarchii právních norem, dokonce si plete i základní právní pojmy,“ dodává Adéla Hořejší.

V textu na facebooku Daniela Kovářová argumentuje i církevním právem. Tvrdí, že pokud manželé programově nechtějí děti, je to důvod ke zpětnému anulování manželství. Česká republika je ale sekulárním státem, který se neřídí předpisy náboženských společností nebo jedné z církví.

„Nerozumím tomu, proč paní Kovářová povolává církevní myšlenky, navíc nepochopené a zkreslené, na svou podporu. Codex iuris canonici skutečně stanovuje překážky, které církevnímu sňatku brání, a pokud je navzdory jim uzavřen, je možné, skrz poměrně komplikovanou cestu, prohlásit, že takové manželství nevzniklo. Neprobíhá to však podle zkratkovitých tezí paní Kovářové,“ vysvětluje advokátka Adéla Hořejší.

‚Nebudu to překládat z češtiny‘

Danielu Kovářovou oslovil iROZHLAS.cz s dotazem, proč zveřejňuje na své sociální sítí text, ve kterém mluví o právu a povinnosti na sex, když nic takového neexistuje.

„Ve svých dvou komentářích jsem uvedla vše, co jsem chtěla říci, včetně přesných citací občanského zákoníku. Nemyslím, že je potřeba, abych své výroky a citace zákona překládala z češtiny do češtiny. Zákony se vám nemusejí líbit. Pokud však platí, je třeba se podle nich chovat,“ zareagovala senátorka.

Na námitku, že o povinnosti a právu na sex se v citacích zákonů nic nepíše, ani to z nich nevyplývá, již senátorka do vydání tohoto textu nereagovala.

„Text považuji za homofobní, protože záměrně ignoruje to, že i duhové rodiny mohou vychovávat děti, ať biologické – jedné z partnerek, nebo partnerů, nebo osvojené. To, že jim zatím zákon osvojení neumožňuje, není potvrzením nedostatečnosti jejich rodin, ale nedostatečností naší demokracie. Ta totiž bohužel doposud neměří rovně všem svým občanům a občankám,“ uzavírá advokátka Pavla Špondrová.

Zneužití práva

Celý text Daniely Kovářové je podle advokátky Věry Novákové účelově nesmyslný.

„Paní senátorka jako právnička a praktikující advokátka musí vědět, že její tvrzení nejsou pravdivá. V tom, co říká, nelze spatřovat nic jiného než zlý úmysl. Její výroky jsou v každém případě zraňující, rozdělující a nebezpečné. S tím vším by jako veřejně činná osoba měla být konfrontována a měla by za to přijmout odpovědnost.“

Stejně se na výroky senátorky dívá i advokátka Adéla Hořejší. Podle ní Daniela Kovářová právo zneužívá: „Aby mohla jiné lidi ponižovat a ubližovat jim. Rozdmýchává tím ve společnosti nebezpečné nálady a šíří nenávist, jsem přesvědčená, že by na její postoje měla reagovat Česká advokátní komora a zahájit kárné řízení.“

iROZHLAS.cz oslovil i Českou advokátní komoru s dotazem, jestli na texty Daniely Kovářové reaguje, případně jak.

„Daniela Kovářová je členkou advokátní komory,“ potvrdil tajemník Petr Čáp. „Nemám žádné informace o tom, že by v tomto směru byl podán podnět komoře, aby se výroky na facebooku doktorky Kovářové zabývala.“

Senátorka Daniela Kovářová text publikovala na své facebookové stránce, kterou sleduje 2300 lidí. Tento konkrétní příspěvek má skoro 400 reakcí. Na druhý text, který na první příspěvek navazuje a cituje konkrétní pasáže občanského zákoníku, reagovalo přes 500 lidí.