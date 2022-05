OVĚŘOVNA: Rozdává Liberec vyhazovy nájemcům kvůli Ukrajincům? ‚Nepadla jediná výpověď,‘ brání se

Na Liberecku se mezi lidmi šíří jedna z dalších dezinformací: radnice svým nájemcům v městských bytech rozdává výpovědi. Proč? Aby uvolnila bytové jednotky ukrajinským uprchlíkům. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz v dalším díle seriálu Ověřovna!, žádná výpověď z takového důvodu nepadla. Město postupně uvolněné byty v tuto chvíli rekonstruuje. Liberec/Strakonice/Brno 5:00 4. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plno ukrajinských uprchlíků zůstává v náhradním ubytování, například v tělocvičnách škol | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do e-mailové schránky projektu Ověřovna!, kam chodí tipy k vyvrácení dezinformací, přišel i námět ze severočeské metropole.

„Dostala se ke mně informace, že v domech na adrese Vrchlického, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, má dojít k ubytování ukrajinských rodin a z toho důvodu dostali stávající nájemníci výpověď,“ napsal čtenář Filip M. s prosbou o prověření informace.

Podle šířené zprávy tak měla liberecká radnice vystěhovat několik rodin celkem ze čtyř domů. A důvod? Již zmíněné uvolnění bytů pro ukrajinské uprchlíky.

Dezinformace tak opět cílí na citlivé téma, že lidé z Ukrajiny omezují české občany. Server iROZHLAS.cz již takto popsal nepravdivé zprávy o nedostatečném místu v mateřských školách nebo o rabování v obchodním řetězci.

Ale zpět k údajným výpovědím v libereckých městských bytech. Radnice totiž sice plánuje některé z těchto ubytovacích kapacit poskytnout uprchlíkům z Ukrajiny, žádná výpověď ale nepadla.

‚Probíhá rekonstrukce‘

„Město aktuálně rekonstruuje některé volné byty, a to právě na adrese v ulicích Na Valech a Vrchlického. Avšak není pravdou, že by právě z tohoto důvodu dostávali současní nájemníci výpověď,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz mluvčí města Jana Kodymová.

Nájemce bytu navíc nemůže dostat výpověď jen tak, řekla Kodymová. K takovým případům může dojít jen za zákonem stanovených podmínek. „A to zejména poruší-li hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,“ upřesnila.

Na konkrétních adresách vlastní město Liberec 61 bytů, z nich je aktuálně 24 jednotek volných. Ty byly podle Kodymové uvolněny postupně a dále neobsazeny, protože radnice počítá s rozsáhlou rekonstrukcí z dotací Evropské unie.

„K faktickému obsazování městských bytů uprchlíky z Ukrajiny jsme dosud nepřistoupili,“ uzavřela mluvčí města.

Vyhazov v Bezdědovicích?

Dezinformace o ubytovávání ukrajinských uprchlíků se šíří již téměř od začátku uprchlické krize. Podobná historka pochází z vesničky Bezdědovice na Strakonicku.

„Je fakt dost nepříjemné, když přijde český starosta oznámit české rodině s dvouletým dítětem, aby se vystěhovala z obecního bytu, neboť tento musí být dle nařízení uvolněn Ukrajincům,“ hromoval ve facebookovém příspěvku uživatel a nájemník jednoho z obecních bytů Jiří T.

Obec v budově s místní hospodou pronajímá dva byty. Starosta ale sled událostí i jejich vyznění popřel.

„Žádnou smlouvu jsem nevypověděl a on to takto vše obrátil. Je to hnus.“ Jiří Bláha (starosta obce)

Nájemník na sociální síti tvrdil, že je starosta donutil s dvouletým dítětem byt opustit, aby ho mohl přenechat uprchlíkům z Ukrajiny. To starosta Jiří Bláha odmítl, považuje to za holý nesmysl. „Ten pán si koupil dům v Blatné a říkal, že to bude rekonstruovat. Slušně jsem za ním přišel a zeptal se ho, v jaké fázi ta rekonstrukce je,“ popsal starosta situaci pro server iROZHLAS.cz.

Podle svých slov chtěl jen zjistit, kdy bude moct nájemník byt uvolnit, aby to mohl případně nahlásit na příslušný krajský úřad. „Žádnou smlouvu jsem nevypověděl a on to takto vše obrátil. Je to hnus,“ řekl.

Dodal navíc, že to byl pan T., kdo porušil nájemní smlouvu, a ani tak mu ji úřad nevypověděl. „Vůbec nepovažoval za vhodné obecnímu úřadu říct, že si tam někoho dalšího stěhuje,“ uvedl.

Starostovi dal za pravdu i hejtman Jihočeské kraje Martina Kuba (ODS). „Údajně jsem měl nařídit starostům obcí, aby vypovídali nájmy v obecních bytech stávajícím českým nájemníkům, protože musí byty uvolnit pro ukrajinské uprchlíky. Je to úplný nesmysl! A prosím nepřipusťme šíření takových nesmyslů!“ napsal na svém facebooku.

Nájemce poté pro portál iDnes.cz své prohlášení na sítích korigoval a potvrdil verzi bezdědovického starosty. „Pozor, neosočil jsem našeho starostu, nechci, aby měl problémy. Teď jsem s ním mluvil a celou situaci mu vysvětlil, že to nebylo mířené proti němu,“ řekl.

Ubytovávání na Moravě

I další zavádějící informace, která se šířila po sociálních sítích se týkala nuceného ubytování ukrajinských uprchlíků. Platforma Zdravé Fórum sdílela na facebooku rozhovor s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem (KDU-ČSL) v České televizi k zavedení nouzového stavu. A připojila komentář: Trochu jsme čekali, že bude vláda alespoň lehce tajit to, před čím jsme varovali, ale takto natvrdo jsme to opravdu nečekali… Hejtman: ‚...předtím jsme se museli s majitelem té nemovitosti domlouvat - teď mu to můžeme prostě nařídit!‘“

Citovanou větu sice hejtman ve vysílání pronesl, je ale vytržená z celého kontextu. „Zatím to nepotřebujeme nařizovat, samozřejmě se budeme chtít s lidmi nadále domlouvat. Ten nástroj ale v rukou máme. Určitě na to narazíme, že někdo nebude chtít tu svou ubytovací kapacitu poskytnout a v ten moment bychom mu to mohli nařídit,“ pronesl Grolich ve zmíněném rozhovoru.

Hejtman se k celé záležitosti vrátil v natočeném videu. „Absolutně se to netýká ubytování u vás doma, nebude to nikdo nařizovat. Je to totální nesmysl. Ani jednou jsme to nenařídili ani jakémukoliv penzionu nebo podnikateli. Jak jsem řekl, dál se chceme domlouvat. Kapacity však budou potřeba obrovské a je možné, že s nějakým ubytovatelem narazíme na problém, v tom případě takový nástroj máme,“ vysvětloval.