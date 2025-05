OVĚŘOVNA: Domlouvání ukrajinské války? E-mail se odvolává na standardní smlouvu o pomoci raněným

Kdo aktivně připravoval válku na Ukrajině? Přes řetězové maily se šíří dokument, který tvrdí, že česká vláda jednala s Ukrajinou o podmínkách zdravotní péče a repatriace jejich vojáků ještě před ruským útokem 24. února 2022. Svá tvrzení pisatel podkládá smlouvou, která byla uzavřena 1. února 2022. Jak ověřil server iROZHLAS.cz, taková smlouva mezi Českem a Ukrajinou skutečně vznikla. Pozadí vyjednávání ale bylo zcela jiné. Ověřovna Praha 5:00 25. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smlouva, na kterou se email odvolává skutečně existuje, vznikla ale na pozadí konfliktu, který probíhal už od roku 2014 | Foto: Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto | Zdroj: koláž iROZHLAS / Reuters

Manipulativní text šířený e-mailem smlouvu detailně rozebírá a přímo upozorňuje na několik pasáží. Mezi nimi třeba dobu jejího podepsání a platnost na neurčito.

„Vezměme to popořádku. Doba podepsání a platnost dokumentu je dána 1. 2. 2022. Jen tak pro pořádek - válka RF–Ukrajina začala 24.2.2022. Je zřejmé, že impuls k této úmluvě přišel z ukrajinské strany a to zřejmě z úrovně Ministerstva obrany Ukrajiny. To se pravděpodobně obrátilo na naše ministerstvo obrany,“ zamýšlí se autor, který se podepsal jako Ladislav Petráš.

Dále popisuje, jak složitá a zdlouhavá podle něj musela být jednání před uzavřením takové smlouvy. Dochází k závěru, že „prvotní jednání muselo začít nejpozději na začátku roku 2021. To znamená přibližně rok před začátkem války mezi RF a Ukrajinou,“ tvrdí.

„Vláda by měla občanům pravdivě objasňovat tak závažné věci, jako je příprava válečného konfliktu, o čemž tento dokument ve své podstatě hovoří. Navíc, premiér Fiala po zahájení války prohlásil, že jsme ve válečném stavu! I zde je vazba na to, o čem ve své úvaze píši. Jsem přesvědčen o tom, že vláda má sloužit občanům a ne že si vláda bere občany jako své stádo tupých ovcí,“ rozhořčuje se autor řetězového e-mailu.

Jak bývá v takových případech obvyklé, autor poukazuje na skutečnou věc, ale zasazuje ji do jiného kontextu. Jednání o smlouvě mezi českou a ukrajinskou stranou skutečně probíhala již před plnou invazí na Ukrajinu v roce 2022. „Předběžná jednání probíhala za účasti expertů ministerstev obrany obou států již od roku 2019,“ popisuje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.

Únorová invaze ale nebyla prvním ruským vpádem na území Ukrajiny. Ruská armáda již v roce 2014 přepadla poloostrov Krym a ozbrojené střety od té doby probíhaly i se separatisty na východě Ukrajiny na území samozvané Luhanské a Doněcké republiky.

Obecně ale doba vyjednávání o podobných smlouvách dána není. Může trvat několik let, ale i několik týdnů. Doba přípravy podle resortu obrany závisí na schopnosti stran se dohodnout, ne na délce schvalování v jednotlivých státech.

Smlouva na neurčito?

Autor e-mailu se dále pozastavuje na tím, proč je smlouva uzavřena na neurčito. I to je ale standardní. „Vzhledem k tomu, že již v době sjednávání ujednání trval konflikt na Ukrajině mnoho let a nebylo možné předpovídat jeho konec, bylo zvoleno obvyklé sjednání mezinárodní smlouvy na dobu neurčitou,“ vysvětluje Cigánková.

Česká strana se ve smlouvě zavazuje, že raněným ukrajinským vojákům poskytne léčbu a rehabilitační péči. Zdravotní péče je totiž na Ukrajině v důsledku války méně dostupná.

„Tato forma pomoci má jednoznačně humanitární rozměr a přispívá k posílení dobré pověsti ČR na Ukrajině. Navíc přispívá k získání dalších zkušeností lékařů českých vojenských zdravotnických zařízení při léčení válečných zranění,“ říká za ministerstvo obrany mluvčí.

A kdo za to všechno platí? Smlouva jasně uvádí, že náklady jdou za českou stranou. Mluvčí ministerstva vysvětluje, že jde o formu pomoci napadené Ukrajině. Žádné nové náklady státního rozpočtu ale kvůli smlouvě nevnikají, zdravotní péče i další náklady jsou plně hrazeny z rozpočtu ministerstva.

V současnosti má Česko podobnou smlouvu jen s Ukrajinou, v minulosti se ale u nás léčili příslušníci ozbrojených sil z iráckého Kurdistánu.

„Vedle těchto aktivit probíhá v oblasti léčebné a rehabilitační péče v českých zdravotnických zařízeních určené zahraničním civilním osobám již mnoho let program MEDEVAC realizovaný ministerstvem vnitra,“ uzavírá Cigánková.