OVĚŘOVNA: Dostávají Ukrajinci ‚defacto jednou tolik‘ co Češi? Na sítích se šíří dezinformace o dávkách

Ukrajinci dostávají na sociálních dávkách zhruba jednou tolik co Češi. Alespoň tak to tvrdí další dezinformační příspěvek, které se šíří na sociálních sítích. Jeho součástí je, stejně jako v obdobných dřívějších případech, i několik „výpočtů" dávek pro různě složené české a ukrajinské rodiny. „Bezpochyby to lze označit za manipulativní a velmi zavádějící," vyvrací mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta v dalším díle Ověřovny. ověřovna! Praha 5:00 14. ledna 2024

Pokud má česká matka dítě do šesti let, dostane podle autorů příspěvku 5520 korun. Zato stejně složená ukrajinská rodina má údajně nárok na dávku 10 000 korun. Takto původci zprávy „spočítali“ hned několik různých kombinací a vždy došli ke stejnému závěru.

„Ukrajinci dostanou defacto jednou tolik co čeští občané. Proč je tady zájem vytvořit lepší životní podmínky pro obyvatele cizí země, než pro vlastní!?“ ptají se autoři v příspěvku. Podle Augusty však z příspěvku vůbec není jasné, jakým způsobem je výše údajných dávek vypočítána.

„Bezpochyby lze příspěvek označit za manipulativní a velmi zavádějící. Pokud bychom se zaměřili na přídavek na dítě, ten je vždy posuzován individuálně dle věku dítěte a záleží také na příjmu domácnosti. Přídavek je určen rodinám, jejichž příjem nepřekročí 3,4násobek životního minima,“ vysvětluje a dodává, že přesný výpočet dávky v konkrétní životní situaci lze zjistit v kalkulačce na webu ministerstva.

Hlavně ale zdůrazňuje, že ukrajinští uprchlíci s dočasnou ochranou nemohou příspěvek na dítě čerpat vůbec: „Mohou o něj požádat i cizinci, ale záleží na typu jejich pobytu. Pro Ukrajince je k dispozici primárně humanitární dávka, pro nenadálé a velmi specifické situace pak mimořádná okamžitá pomoc. Jinak prakticky nic.“

„Pro osoby s dočasnou ochranou zůstávají nedostupné dávky státní sociální podpory, například porodné, rodičovský příspěvek nebo pohřebné,“ potvrzuje pak Úřad práce.

Humanitární dávka

I kdyby však dezinformátoři mluvili o zmiňované humanitární dávce, její výše je i tak jiná, než jakou uvádějí v příspěvku. Podle Úřadu práce činil příspěvek od 21. 3. 2022, tedy dne začátku války na Ukrajině, pět tisíc korun na osobu po dobu pěti měsíců od získání dočasné ochrany.

Životní minimum v období od 1. 1. 2023 jednotlivec = 4860 korun

první osoba ve vícečetné domácnosti = 4470 korun

dítě do 6 let = 2480 korun

dítě 6 až 15 let = 3050 korun

dítě 15 až 26 let = 3490 korun

zaopatřená osoba od 15 let =

4040 korun Podrobnější informace jsou k nalezení na webu Úřadu práce.

„Od 1. 7. 2023 je výše životního minima pro humanitární dávku do 150 dní od udělení dočasné ochrany pro dítě do osmnácti let 3490 korun (s navýšením pro děti od šesti do deseti let na 4188 korun) a pro dospělého 4860 korun. Obě skupiny mají životní minimum navýšeno 1,5násobně, pokud se jedná o osoby se zdravotním postižením nebo invaliditou,“ přibližuje úřad.

„Původní výše dávky 5000 korun byla nastavena proto, že cizinci přicházeli do ČR často bez jakýchkoli prostředků, oblečení a potravin. Zdarma mohlo být poskytnuto pouze nouzové ubytování v ubytovně HUMPO, nebo v bytě solidární domácnosti,“ doplňuje mluvčí a odkazuje přitom na stránky Úřadu práce, kde je vysvětlena veškerá současná pomoc pro Ukrajince.

Příspěvek na bydlení

„Příspěvky pro solidární domácnosti (které u sebe ubytovaly uprchlíky) byly naposledy poskytnuty za měsíc červen 2023 a je již pouze na majitelích bytu, zda a jak vysoký nájem po ubytovaných žádají,“ vyvrací pak Úřad práce další část dezinformačního příspěvku, podle které Ukrajinci z pobíraných peněz navíc nemusí platit bydlení.

„Součástí humanitární dávky od 1. 7. 2023 jsou takzvané započitatelné náklady na bydlení, a to ve výši 3000 korun na osobu, jestliže je byt registrovaný v evidenci bytů pro dočasnou ochranu (tj. EBS). Pro ostatní typy ubytování činí 2400 korun. Od 1. 1. 2024 došlo ke změně výše započitatelných nákladů na bydlení pro zranitelné osoby, a to na dvojnásobek,“ popisuje úřad.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pak opakuje, že Češi mají ze zákona nárok na více typů dávek, než uprchlíci z Ukrajiny.

„Je možné čerpat více dávek současně, jedna domácnost tedy může dostávat třeba přídavky na děti, příspěvek na bydlení a třeba i doplatek na bydlení. Například průměrná částka vypláceného příspěvku na bydlení nyní dosahuje více než 6300 korun,“ uvádí mluvčí resortu Augusta.

„Jak pro skupinu osob s dočasnou ochranou, tak pro skupinu osob v hmotné nouzi platí, že musí s Úřadem práce spolupracovat v oblasti sociální práce, zprostředkování zaměstnání a dalších aktivit zaměřených na podporu zaměstnanosti, aby mohly být žadatelé zařazeni do aktivního socioekonomického života v České republice,“ uzavírá pak Úřad práce.