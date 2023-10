OVĚŘOVNA: Evropská banka nebude přes digitální euro kontrolovat platby, jak hrozí ekonomka

Na sociálních sítích a v řetězových e-mailech se šíří video, ve kterém ekonomka Markéta Šichtařová tvrdí, že chystaná digitální měna centrálních bank, digitální euro, bude umožňovat screening karetních plateb nad 300 euro. Hrozí pak zablokování karty, pokud banka vyhodnotí platbu jako závadnou. ‚Digieuro‘ je ale zatím ve fázi příprav, není jasné, zda bude vůbec zavedeno a nemá mít technické možnosti pro represe, o kterých ekonomka mluví. OVĚŘOVNA! Praha 11:00 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít iROZHLAS.cz Markétu Šichatařovou oslovil původně s doměnkou, že video je podvrh a nepravdivá tvrzení jí někdo vložil do úst | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Automaticky dojde ke screeningu, jestli je vaše platba politicky přípustná. Tedy jestli nepodporujete demonstraci, která je nepohodlná, nebo jestli si nekupujete něco, co není dostatečně zelené podle Green Dealu,“ tvrdí ekonomka ve videu, které se nyní šíří v řetězových e-mailech.

Toto dnes chodí důchodcům mailem! Vyjimečně jsem si to nechal od mamky přeposlat a posílám dál, aby jste věděli a zasmáli se. pic.twitter.com/t9zIOIw9NW — Divoký Bill✌️Слава Україні! (@DivokyB) October 19, 2023

Dále pak tvrdí, že Evropská centrální banka (ECB) pak bude moci danou kartu zablokovat právě díky vlastnostem digitálních peněz centrálních bank (CBDC), které Evropská centrální banka chystá.

Server iROZHLAS.cz Markétu Šichatařovou oslovil původně s doměnkou, že video je podvrh a nepravdivá tvrzení jí někdo vložil do úst. Šichtařová se ale vyjádřila, že ve videu uvádí pouze hypotetické příklady, které někdo vytrhl z kontextu. Na dotaz, zda video nemá celé, reagovala tak, že je neskladuje a už ho u sebe nemá.

Originál je ale k nalezení na síti X a sama Šichtařová ho začíná slovy: „Kontrola plateb, ke kterým se Evropská centrální banka chystá...“ Celkově v něm nemluví v hypotézách.

Neví se, jestli bude zavedeno

Mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša na tato tvrzení reagoval, že jsou zcela nesmyslná a odkázal se na tiskovou zprávu Evropské centrální banky. V té se píše, že teprve začíná přípravná fáze digitálního eura, která má trvat do listopadu 2025. Až po ní se začne rozhodovat, zda digieuro vůbec zavést.

ECB dále v tiskové zprávě zmiňuje, že digitální euro by prioritizovalo soukromí a ochranu dat jeho uživatelů a přirovnává úroveň soukromí k transakcím v hotovosti. Evropská centrální banka spolu s centrálními bankami států, které používají euro, by neměly přístup k osobním údajům a nemohly by dotrasovat data o platbách k jednotlivcům.

Návrh nařízení o zavedení digitálního eura zároveň mluví o tom, že by nemělo být penězi, které lze „naprogramovat“ pouze k nákupu určitého zboží nebo služeb. Tím pádem ECB nebude v případě zavedení digitálního eura moci ovlivnit, co si za něj lidé koupí.

Digitální euro by bylo jednou z forem takzvaných digitálních peněz centrálních bank, které mají rozšiřovat přístup k těmto penězům. A to tak, že vlastník této digitální měny by měl přístup rovnou k penězům centrální banky.

„Ten mají nyní v zásadě jen obchodní banky, a to v podobě peněz na účtech u centrální banky,“ píše Česká národní banka v publikaci, která se CBDC věnuje.

Česká národní banka mezi přínosy digitálních měn také uvádí vyšší míru anonymity a soukromí pro jejich uživatele. Podle nich by mělo být možné CBDC vyvinout tak, aby k datům o jednotlivých plátcích neměly přístup jak soukromé subjekty, tak veřejné orgány, kromě těch činných v trestních řízeních. Ty k nim ale už přístup má.