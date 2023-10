OVĚŘOVNA: Evropská unie nechystá zákaz křečků ani papoušků, jak tvrdí zavádějící článek

Mladá fronta Dnes v úterý otiskla článek, který tvrdí, že Evropská komise chce do dvou let zakázat chov křečků a některých druhů plazů a papoušků. Celý článek se opírá o takzvaný pozitivní seznam chovaných zvířat, který má dovolovat pouze některé druhy mazlíčků. Jenže neexistuje. OVĚŘOVNA! Praha 8:04 29. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na seznamu mají být například křečci spolu s některými druhy plazů a papoušků | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Evropská komise hodlá lidem znemožnit chovat hlodavce nebo plazy,” psalo se na titulní straně úterního vydání Mladé fronty Dnes. Ta popisovala, že Evropská komise chce sestavit seznam zvířat, která by mohla být chována, rozmnožována a prodávána. Zvířata, která by na tomto seznamu nebyla, by kromě zoologických zahrad nikdo chovat nemohl.

OVĚŘOVNA: Evropská banka nebude přes digitální euro kontrolovat platby, jak hrozí ekonomka Číst článek

Na seznamu mají být například křečci spolu s některými druhy plazů a papoušků. Tato dezinformace vychází ze zákazů, které si samy zavedly některé země Evropské unie. Například Lucembursko zakazuje chov hadů delších než tři metry a Nizozemsko od nového roku zakáže chov křečků džungarských.

„Strašení poctivých chovatelů, kterých je v České republice řada, zavádějícími informacemi je nezodpovědné. A je nefér i vůči Evropě,“ uvádí ve vysvětlujícícm vyjádření Zastoupení Evropské komise v České republice

Ochránci zvířat

Evropská komise aktuálně hledá pouze společnost či organizaci, která by zpracovala studii o tom, jestli je takový seznam vůbec realizovatelný – a potřebný.

Několik let po něm totiž volají ochránci zvířat, kvůli obavám o životní podmínky zvířat a ze zdravotních rizik pro lidi, které z chovu exotických zvířat vyplývají.

„Vyzvali tak k přijetí pozitivního seznamu pro celou EU, který by stanovil výčet zvířat, jež je možné chovat v zájmovém chovu,“ píše dále ve svém vysvětlení Zastoupení Evropské komise v České republice.

„Parlament tuto výzvu, aby vznikl vědecky podložený celounijní seznam, postoupil v listopadu 2022 Evropské komisi. Uložil jí celou věcí se odborně zabývat a zohlednit i zkušenosti členských států EU, které už takový přístup zvolily,“ dodává ještě další kontext úřad.

19 měsíců

Pokud by ze studie, která má trvat devatenáct měsíců, vyplynulo, že je seznam konkrétních zvířat, které bude možné chovat v zájmovém chovu, potřebný, teprve poté by se řešilo, jaké druhy na něj zařadit.

Seznam by pak prošel schvalovacím procesem, ve kterém by ho členské státy Unie musely schválit a souhlasit s jeho zněním a tím pádem i s tím, že některá zvířata by byla v běžném chovu zakázána.