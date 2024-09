OVĚŘOVNA: Extrémní srážky nevyrábí radary, za kruhy na snímcích ‚může‘ styl měření

S rostoucími hladinami řek rostl během víkendu na sociálních sítích také počet konspiračních příspěvků o tom, co za přírodní katastrofu může.

Internetoví diskutéři měli často jasno – zafungovala konspirační teorie o amerických radarech, které měly srážky do Česka přinést.

Jako důkaz sloužily radarové snímky se soustřednými kružnicemi v okolí radarů.

Meteorologický radar v Brdech | Foto: Martin Polívka | Zdroj: MF DNES + LN / Profimedia

Povodňové konspirační teorie se na internetu začaly mezi lidmi šířit hned s prvními zprávami, že Česku hrozí extrémní záplavy.

Na sociální sítě se vrátila také několikrát vyvrácená konspirace o tom, že srážky v Česku přivolaly radary opatřené speciálním americkým systémem. Jako důkaz lidé používají snímky z dvou českých meteorologických radarů, na kterých je možné vidět sérii soustředných kružnic.

„Copak vy to nevíte? Je to radar Skalky, který mimo jiné vyrábí počasí. Na našem území je ještě jeden, radar Brdy kousek od Tábora. Oba vyrábí tuto oblačnost. Potají dodaný inovovaný systém HAARP ze Států,“ konspiroval jeden ze šířených příspěvků na sociální síti Facebook.

Oba zmiňované radary skutečně existují, ale „žádný speciální americký systém HAARP“ nemají. Podle ředitele úseku předpovědí počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu Radka Tomšů je naprostý nesmysl, že by se jakkoliv mohly podílet na tvorbě počasí. „Četl jsem to na sociálních sítích taky. Není to poprvé, co se to objevuje. Vyvraceli jsme to už několikrát. Lidé by měli mít alespoň trošku soudnosti. Když se k něčemu podobnému vyjadřují, měli by o tom mít alespoň základní povědomí,“ konstatuje.



Že by radary mohly tvořit počasí, vyvrací třeba i fakt, že extrémní srážky nezasáhly pouze Česko, ale také další evropské státy. „Například Polsko, kde došlo dokonce k protržení hrází, takže jde vidět, že srážky skutečně zasahují i okolní státy. Není to rozhodně pouze nějaký jev týkající se Česka. Je to ostatně vidět na složeném evropském radaru,“ říká Tomšů s tím, že konspirace plynuly zřejmě i z toho, že české radary, ze kterých lidé často vycházeli, „vidí“ jen do vzdálenosti 250 kilometrů. Dále data nepřenášejí.

Proto je třeba se dívat právě i na data z evropského radaru, který ukazuje, kam až srážky dosahovaly.

Jak vznikají kruhy?

Ani soustředné kružnice kolem radarů nepředstavují důkaz o ovlivňování počasí. „Ty kruhy představují v zásadě pouze odrazy velmi intenzivních srážek v těsné blízkosti radarů,“ konstatuje odborník.



Každá kapka deště i v našich zeměpisných podmínkách vzniká z ledového krystalku ve velké výšce. „Když padá k zemi, postupně v určité vrstvě atmosféry začne tát a odráží mikrovlny radaru mnohem více, což způsobuje na radaru jasnější barvy. Vypadá to, jako by v dané vrstvě pršelo více. Této vrstvě se říká ‚bright band‘,“ popisuje Tomšů.



Právě tento bright band pak opakovaně protíná radar při svém snímkování atmosféry v různých úhlech. Proto na každém jednom snímku vznikne v okolí radaru tato jasná kružnice – čím větší úhel naklopení radaru, tím blíž tento jasný kruh okolo radaru bude, jak znázorňuje na jednom ze svých příkladů server Meteopress.



Když pak radar snímky složí dohromady do trojrozměrného modelu, ze kterého se intenzita srážek vypočítává, poskládají se vedle sebe také jednotlivé kružnice. A vytvoří tak v okolí radaru celou sérii soustředných kruhů.



„Stejně tomu je i při méně intenzivních srážkách, jen to není tak viditelné. Nejvíce patrné je to právě při velkoprostorových srážkách, které se vyskytují několikrát do roka,“ vysvětluje Tomšů, jak kruhy v okolí radaru vznikají.

Nejde tedy o důkaz ovlivňování počasí, pouze o „důsledek skenovací strategie radaru“. Detailně píše o „kruzích v okolí radarů“ Český hydrometeorologický ústav na svém facebooku, problematiku se pokusil vysvětlit také server Meteopress. Server iROZHLAS.cz se pak tématu důkladně věnoval před třemi lety, kdy internetoví diskutéři pokládali kruhy za důsledek silné bouřky na Karlštejnsku.



Další konspirace

Vedle konspirace s kružnicemi kolem radarů se na sociálních sítích objevily další: některé vinily vládu nebo třeba i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) z toho, že se snaží pouze vyděsit lidi. Hydrometeorologové jsou podle autorů příspěvků „nekompetentní pseudovědci“. „Tyto konspirační teorie se postupně měnily s tím, jak se vyvíjela situace,“ upozorňuje poradce premiéra pro boj s dezinformacemi Miloš Gregor.

Podle něj se nepochopitelně stále objevují i příspěvky, které tvrdí, že žádné povodně nejsou, že jde pouze o „spiknutí politických elit a mainstreamových médií“ či snahu odvést pozornost od jednání náčelníků NATO v Praze.

„Můžeme se třeba i dočíst, že v Česku není dostatek helikoptér, které by pomáhaly, protože jsme je darovali Ukrajině. Nebo že chybí finanční prostředky na pomoc občanům zasaženým povodněmi, protože jsme darovali finanční prostředky Ukrajině. Všechno to jsou samozřejmě nesmyslné konstrukce,“ upozorňuje Gregor.